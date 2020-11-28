Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.
Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))
EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.
Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.
EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.
Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.
Гостил в начале года у друзей в Житомире - ну как сказать, есть очень здоровый ТРЦ + очень много мелких. Центр весь облагорожен. Скверы в центре многие - тоже. Есть сквер - что в Киеве таких я не видел. Улица то-ли Лятошинского. Колесо обозрения - тоже есть. Парк, центральный, названия не помню - ремонтируют. Дороги все в ремонте. За медецину - не скажу. Ну может конечно Вам виднее