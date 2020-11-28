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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5724572557265727

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:29

  airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.

Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:32

  Vlad442 написав:
  EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу

Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.

Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:39

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу

Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.

Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.

Гостил в начале года у друзей в Житомире - ну как сказать, есть очень здоровый ТРЦ + очень много мелких. Центр весь облагорожен. Скверы в центре многие - тоже. Есть сквер - что в Киеве таких я не видел. Улица то-ли Лятошинского. Колесо обозрения - тоже есть. Парк, центральный, названия не помню - ремонтируют. Дороги все в ремонте. За медецину - не скажу. Ну может конечно Вам виднее :D

Вот фото сквера
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BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто то может подсказать где можно скачать посмотреть генплан города ? Где схематично можно посмотреть примерно что будет строится ?
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:05

Общего нет. Ищите Дпт по районам
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:14

  spekulant написав:А кто то может подсказать где можно скачать посмотреть генплан города ? Где схематично можно посмотреть примерно что будет строится ?

Вот

Генплан столицы: где построят новые жилмассивы

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... %B6%D0%B8/
Xenon
 
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