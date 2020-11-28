Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.
Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))
EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.
Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.
EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.
Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.
Гостил в начале года у друзей в Житомире - ну как сказать, есть очень здоровый ТРЦ + очень много мелких. Центр весь облагорожен. Скверы в центре многие - тоже. Есть сквер - что в Киеве таких я не видел. Улица то-ли Лятошинского. Колесо обозрения - тоже есть. Парк, центральный, названия не помню - ремонтируют. Дороги все в ремонте. За медецину - не скажу. Ну может конечно Вам виднее
Читаешь это все в тихом ужасе. Уже сейчас Киев постоянно стоит в пробках. Ситуация только усугубляется. Из центра на академгородок вечером после работы людям в час пик - 1.5 часа на машине... Но хотя бы есть альтернатива - метро. Если это все будут строить как сейчас без расширения дорог, строительства новых развязок, новых станций и линий метро - про автомобильный Киев можно сразу забыть. А не все вопросы можно эффективно решать лишь с помощью метро.
Про автомобильный Лондон или Нью Йорк уже давно забыли. Только развитием общественного транспорта и выдавливанием частного транспорта из центра можно решить проблему. Поэтому в центре я бы покупал квартиру над дорогой без особых колебаний - со временем, пока закончится ремонт, воздух будет чистый, потому что траффик с центральных улиц уйдет.
airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.
Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))
Не судите да не будете судимы - я, и правда, в онлайне почти все время, которое бодрствую, но это не значит, что плохо делаю свою работу, часть которой состоит в анализе макроэкономики
stas_rst написав:Zрадіо, Ейр... вам не набридло ? Купіть лінійки і міряйте по ранках собі причандалля , потім у приваті сперечайтесь за результати ! Гілка перетворилась на поле вашого дитячого пубертатного позиціонування ! Велике прохання писати по суті або перейти в ПП , вайбер, воцап і тп .
Вчера этого не было - я надцатый раз напоминаю, что в офисном сегменте находится немалый портфель переделанной жилой недвижимости, которая не станет простаивать и вернет свое исходное назначение. Также неудачные офисные форматы, вероятно, будут "нарезаться" на жлоб-апартаменты, чем составят конкуренцию крушелордам нижнего ценового сегмента