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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5724572557265727

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:29

  airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.

Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:32

  Vlad442 написав:
  EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу

Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.

Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:39

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу

Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.

Может в Харькове так и есть. А вот такие города как херсон, николаев, Житомир, запорожье явно не дотягивают даже до половины. Частная медицина в жеппе, парки в жеппе, трц в жеппе.

Гостил в начале года у друзей в Житомире - ну как сказать, есть очень здоровый ТРЦ + очень много мелких. Центр весь облагорожен. Скверы в центре многие - тоже. Есть сквер - что в Киеве таких я не видел. Улица то-ли Лятошинского. Колесо обозрения - тоже есть. Парк, центральный, названия не помню - ремонтируют. Дороги все в ремонте. За медецину - не скажу. Ну может конечно Вам виднее :D

Вот фото сквера
Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто то может подсказать где можно скачать посмотреть генплан города ? Где схематично можно посмотреть примерно что будет строится ?
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:05

Общего нет. Ищите Дпт по районам
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:14

  spekulant написав:А кто то может подсказать где можно скачать посмотреть генплан города ? Где схематично можно посмотреть примерно что будет строится ?

Вот

Генплан столицы: где построят новые жилмассивы

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... %B6%D0%B8/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:33

  Xenon написав:
  spekulant написав:А кто то может подсказать где можно скачать посмотреть генплан города ? Где схематично можно посмотреть примерно что будет строится ?

Вот

Генплан столицы: где построят новые жилмассивы

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... %B6%D0%B8/


Читаешь это все в тихом ужасе. Уже сейчас Киев постоянно стоит в пробках. Ситуация только усугубляется. Из центра на академгородок вечером после работы людям в час пик - 1.5 часа на машине... Но хотя бы есть альтернатива - метро. Если это все будут строить как сейчас без расширения дорог, строительства новых развязок, новых станций и линий метро - про автомобильный Киев можно сразу забыть. А не все вопросы можно эффективно решать лишь с помощью метро.
198Le
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про автомобильный Лондон или Нью Йорк уже давно забыли. Только развитием общественного транспорта и выдавливанием частного транспорта из центра можно решить проблему. Поэтому в центре я бы покупал квартиру над дорогой без особых колебаний - со временем, пока закончится ремонт, воздух будет чистый, потому что траффик с центральных улиц уйдет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:52

  hume написав:
  airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.

Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))


Не судите да не будете судимы - я, и правда, в онлайне почти все время, которое бодрствую, но это не значит, что плохо делаю свою работу, часть которой состоит в анализе макроэкономики

  stas_rst написав:Zрадіо, Ейр... вам не набридло ? Купіть лінійки і міряйте по ранках собі причандалля , потім у приваті сперечайтесь за результати !
Гілка перетворилась на поле вашого дитячого пубертатного позиціонування !
Велике прохання писати по суті або перейти в ПП , вайбер, воцап і тп .


Вчера этого не было - я надцатый раз напоминаю, что в офисном сегменте находится немалый портфель переделанной жилой недвижимости, которая не станет простаивать и вернет свое исходное назначение. Также неудачные офисные форматы, вероятно, будут "нарезаться" на жлоб-апартаменты, чем составят конкуренцию крушелордам нижнего ценового сегмента
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:37

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас


а про скидки не говорили?
https://city-hub.com.ua/stocks/tepli-ts ... gn=2400uah

если все в шоколаде, то почему пенку не снимают?

Ликвидных видовых на центр одно и двухкомнатных там через две недели после старта продаж не было. И стартовал комплекс со штуки с хвостом. Так что от теперешних 32-46 можно и 40% давать на оставшееся)
gonchik74
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