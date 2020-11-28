Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Про автомобильный Лондон или Нью Йорк уже давно забыли. Только развитием общественного транспорта и выдавливанием частного транспорта из центра можно решить проблему. Поэтому в центре я бы покупал квартиру над дорогой без особых колебаний - со временем, пока закончится ремонт, воздух будет чистый, потому что траффик с центральных улиц уйдет.
airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.
Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))
Не судите да не будете судимы - я, и правда, в онлайне почти все время, которое бодрствую, но это не значит, что плохо делаю свою работу, часть которой состоит в анализе макроэкономики
stas_rst написав:Zрадіо, Ейр... вам не набридло ? Купіть лінійки і міряйте по ранках собі причандалля , потім у приваті сперечайтесь за результати ! Гілка перетворилась на поле вашого дитячого пубертатного позиціонування ! Велике прохання писати по суті або перейти в ПП , вайбер, воцап і тп .
Вчера этого не было - я надцатый раз напоминаю, что в офисном сегменте находится немалый портфель переделанной жилой недвижимости, которая не станет простаивать и вернет свое исходное назначение. Также неудачные офисные форматы, вероятно, будут "нарезаться" на жлоб-апартаменты, чем составят конкуренцию крушелордам нижнего ценового сегмента
Sidus написав:Зачем? дорого, грязь, вечные пробки, толпы людей... Это не любителя, и если обеспечить такой же уровень медицины, образования в обл(рай) центре, то комфортнее жить там при одинаковом уровне доходов.
Вот только нет и не будет в ближайший десяток лет как минимум там ни аналогичного уровня медицины, ни образования, да и уровень доходов если и начнёт сближаться, то все равно будет выше в Киеве.
airmax78 написав:Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?
Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.
Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям
Вообще суть не уловили. Да, ценность имеет опыт работы на коннретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня. Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Какую нибудь поддержку взять - не проблема, так их так многие ещё лет пять назад, а то и раньше, вывели в офисы в Черниговах/Полтавах. А про понятие PO в подавляющем большинстве компаний регионального уровня даже не слышали, а "директор направления" оттуда в ряде случаев даже на нач отдела захудалого не потянет.
airmax78 написав:Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?
Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.
Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям
Вообще суть не уловили. Да, ценность имеет опыт работы на коннретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня. Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Какую нибудь поддержку взять - не проблема, так их так многие ещё лет пять назад, а то и раньше, вывели в офисы в Черниговах/Полтавах. А про понятие PO в подавляющем большинстве компаний регионального уровня даже не слышали, а "директор направления" оттуда в ряде случаев даже на нач отдела захудалого не потянет.
нет.
Зрада, как всегда прав.
с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве? Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.
понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли в Малайзии. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало из Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.