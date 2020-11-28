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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5724572557265727>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про автомобильный Лондон или Нью Йорк уже давно забыли. Только развитием общественного транспорта и выдавливанием частного транспорта из центра можно решить проблему. Поэтому в центре я бы покупал квартиру над дорогой без особых колебаний - со временем, пока закончится ремонт, воздух будет чистый, потому что траффик с центральных улиц уйдет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:52

  hume написав:
  airmax78 написав:Это так трогательно: встреча двух великих людей, больших профессионалов и серых кардиналов на просторах интернета. У меня слезы на глазах.

Я хз, зззрадио сидит круглосуточно на форуме, при этом умудряется по всяким статам копать параллельно. Мечтать о работниках которые в рабочее время сидят по форумам тоже так себе мечта, хотя тут большинство таких наёмных. Это видно в выходные, когда посещаемость ветки падает. Очевидно все не на работе в выходные.))


Не судите да не будете судимы - я, и правда, в онлайне почти все время, которое бодрствую, но это не значит, что плохо делаю свою работу, часть которой состоит в анализе макроэкономики

  stas_rst написав:Zрадіо, Ейр... вам не набридло ? Купіть лінійки і міряйте по ранках собі причандалля , потім у приваті сперечайтесь за результати !
Гілка перетворилась на поле вашого дитячого пубертатного позиціонування !
Велике прохання писати по суті або перейти в ПП , вайбер, воцап і тп .


Вчера этого не было - я надцатый раз напоминаю, что в офисном сегменте находится немалый портфель переделанной жилой недвижимости, которая не станет простаивать и вернет свое исходное назначение. Также неудачные офисные форматы, вероятно, будут "нарезаться" на жлоб-апартаменты, чем составят конкуренцию крушелордам нижнего ценового сегмента
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:37

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас


а про скидки не говорили?
https://city-hub.com.ua/stocks/tepli-ts ... gn=2400uah

если все в шоколаде, то почему пенку не снимают?

Ликвидных видовых на центр одно и двухкомнатных там через две недели после старта продаж не было. И стартовал комплекс со штуки с хвостом. Так что от теперешних 32-46 можно и 40% давать на оставшееся)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как сделать уепищный дом еще уепищнее? Продать квартиры вильнолюдям:
Зображення
Нечего крыше пропадать зря!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:37

Про автомобильный Лондон или Нью Йорк уже давно забыли. Только развитием общественного транспорта и выдавливанием частного транспорта из центра можно решить проблему.


Так переезжайте к нам и не мучайтесь. А то когда ремонт закончите то меньше чем на 20к уже не согласитесь.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  EnotBegemot написав:
  Sidus написав:Зачем? дорого, грязь, вечные пробки, толпы людей...
Это не любителя, и если обеспечить такой же уровень медицины, образования в обл(рай) центре, то комфортнее жить там при одинаковом уровне доходов.


Вот только нет и не будет в ближайший десяток лет как минимум там ни аналогичного уровня медицины, ни образования, да и уровень доходов если и начнёт сближаться, то все равно будет выше в Киеве.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Vlad442 написав:BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.

Ну судя по уровню зарплат программистов такая схема не работает.

Хотя тема переформатирования рынка труда в связи с Ковид-19 очень интересна.
Даже в этой сфере есть разница в уровне доходов по городам, особенно у начинающих - в небольших облцентрах видно особенно ярко
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:57

Читаю гілку і представляю як Сержик і ко вприприжку їдуть в крижополь коровам хвости крутити.... заради економії в 5 тис гривень.

І про це розказує «третій макроекономіст з 5 млрд компанії»

Зрадіо. Через таких як Ти Сержик проіпав можливість стати власником норм хати за +-50 куе.
Подумай над цим...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?


Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.

Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям


Вообще суть не уловили.
Да, ценность имеет опыт работы на коннретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня.
Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Какую нибудь поддержку взять - не проблема, так их так многие ещё лет пять назад, а то и раньше, вывели в офисы в Черниговах/Полтавах. А про понятие PO в подавляющем большинстве компаний регионального уровня даже не слышали, а "директор направления" оттуда в ряде случаев даже на нач отдела захудалого не потянет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:14

  Faceless написав:
zРадио написав:
  airmax78 написав:Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?


Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.

Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям


Вообще суть не уловили.
Да, ценность имеет опыт работы на коннретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня.
Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Какую нибудь поддержку взять - не проблема, так их так многие ещё лет пять назад, а то и раньше, вывели в офисы в Черниговах/Полтавах. А про понятие PO в подавляющем большинстве компаний регионального уровня даже не слышали, а "директор направления" оттуда в ряде случаев даже на нач отдела захудалого не потянет.


нет.

Зрада, как всегда прав.

с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве?
Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.

понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли в Малайзии. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало из Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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