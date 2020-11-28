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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5724572557265727

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:нет.

Зрада, как всегда прав.

с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве?
Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.

понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало из Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.


И этот нихрена не понял. При чем тут твоя бинарная торговля контрабандными презервативами?
ЦА, тех, кого ищут, по объективным причинам так или иначе или в Киеве или в нескольких крупнейших облцентрах. Просто потому, что тот опыт, который требуется, можно получить только там. И нет в Крыжополе людей, которые могут выполнять работу спеца в Нью-Йорке или Лондоне. И ни 3, ни 5, ни 8 ни десять человек без соответствующих знаний и умений не заменит одного квалифицированного спеца.
А массового отъезда людей, проработавших и соответственно проживших в Киеве с десяток лет в Крыжополь, потому что там типа дешевле и теперь можно всегда на удаленке (на самом деле нет, тенденция больше на частичную работу удаленно и шареные рабочие места) - ожидать явно не стоит.
Faceless
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  #<1 ... 5724572557265727
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