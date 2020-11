Binary.com – одна из первых и самых авторитетных компаний в сфере онлайн-торговли бинарными опционами, основанная в 1999 году.



На нашем сайте клиенты могут торговать валютами, фондовыми индексами, сырьевыми товарами и Синтетическими индексами 24/7. У нас самая гибкая система ценообразования и самый современный пакет продуктов.



Binary.com заслужил завидную репутацию за стремление к высоким этическим стандартам и качество предоставляемого нами торгового опыта.



Торгуя на Binary.com, вы можете быть абсолютно уверены, что ваши средства хранятся на отдельных надёжных счетах и не используются для любых других целей.



На территории ЕС финансовые продукты предоставляются компанией Deriv Investments (Europe) Limited. Компания расположена по адресу W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, регулируется Мальтийским управлением финансовых услуг в качестве поставщика инвестиционных услуг 3-й категории (лицензия номер IS/70156).



За пределами ЕС финансовые продукты предоставляются компанией Deriv (SVG) LLC, Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; компанией Deriv (V) Ltd, Govant Building, Port Vila, PO Box 1276, Vanuatu, деятельность которой регулируется Комиссией по предоставлению финансовых услуг Вануату (см. лицензию); компанией Deriv (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, деятельность которой регулируется Комиссией по предоставлению финансовых услуг на Британских Виргинских островах (лицензия номер SIBA/L/18/1114); а также Deriv (FX) Ltd., Lot No. F16, First Floor, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, 87000 Labuan, Malaysia, регулируемой Управлением финансовых услуг Лабуана для ведения брокерской деятельности (лицензия номер MB/18/0024).