Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве? Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.
понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало из Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.
И этот нихрена не понял. При чем тут твоя бинарная торговля контрабандными презервативами? ЦА, тех, кого ищут, по объективным причинам так или иначе или в Киеве или в нескольких крупнейших облцентрах. Просто потому, что тот опыт, который требуется, можно получить только там. И нет в Крыжополе людей, которые могут выполнять работу спеца в Нью-Йорке или Лондоне. И ни 3, ни 5, ни 8 ни десять человек без соответствующих знаний и умений не заменит одного квалифицированного спеца. А массового отъезда людей, проработавших и соответственно проживших в Киеве с десяток лет в Крыжополь, потому что там типа дешевле и теперь можно всегда на удаленке (на самом деле нет, тенденция больше на частичную работу удаленно и шареные рабочие места) - ожидать явно не стоит.
с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве? Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.
понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало из Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.
И этот нихрена не понял. При чем тут твоя бинарная торговля контрабандными презервативами? ЦА, тех, кого ищут, по объективным причинам так или иначе или в Киеве или в нескольких крупнейших облцентрах. Просто потому, что тот опыт, который требуется, можно получить только там. И нет в Крыжополе людей, которые могут выполнять работу спеца в Нью-Йорке или Лондоне. И ни 3, ни 5, ни 8 ни десять человек без соответствующих знаний и умений не заменит одного квалифицированного спеца. А массового отъезда людей, проработавших и соответственно проживших в Киеве с десяток лет в Крыжополь, потому что там типа дешевле и теперь можно всегда на удаленке (на самом деле нет, тенденция больше на частичную работу удаленно и шареные рабочие места) - ожидать явно не стоит.
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2) есть компашка с Chicago, которая, берет для обучения. Не факт что много таких компаний, но одна есть.
3) были вакансии в Польше от зарубежных компаний, где на работе разрешают учится. Приезжаешь учится на работу в Польшу
4) компания из Санкт-Петербурга открыла в Черкассах, надо набирала много сотрудников для своего продукта еще с 2006 года. Там работали граждане Франции, для француского проекта.
5) была компания с Николаева. Там было очень много сотрудников.
6) еще одна компания, которая, награждалась наградой, ыла мировым лидеров, 3 года в подряд золотая медаль. Продавала сервисы в Дубае.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 29 лис, 2020 16:47, всього редагувалось 2 разів.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Первый написав: Зрадіо. Через таких як Ти Сержик проіпав можливість стати власником норм хати за +-50 куе. Подумай над цим...
Я на гілці з травня 2020-го. Подумай над цим
Faceless написав: Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве.
Извиняюсь, а людей родом из Крыжополя в серьезных киевских компаниях не бывает? По-моему, суть не улавливаете вы.
Есть офис серьезной компании в Киеве на 500 человек и 500 офисных рабочих мест. 200 опытных и самоорганизованных сотрудников отправили на постоянную удаленку, еще 200 ходят в офис 50% рабочих дней.
Количество рабочих мест в офисе сократили с 500 до 200, плюс выделили пространство для коворкинга. По офисной площади это сразу минус 50-55%.
100 сотрудников - это новички и те, кто на удаленке будет работать неэффективно. Они постоянно занимают 100 офисных рабочих мест. Остальные 100 офисных рабочих мест занимают 200 сотрудников, работающих в смешанном формате. Коворкинг используется для обмена опытом, в том числе редко посещающих офис 200 сотрудников, переведенных на постоянную удаленку.
Причем здесь ваши с Максимом Крыжополи? Опытный "удаленщик" может там жить, но работает он все также на киевскую компанию в Киеве, а молодой специалист, пусть даже он из Крыжополя, попадет в нее только если пройдет конкурсный отбор. В Киеве пройдет, где и пребывает на момент найма и первое время, пока не станет опытным и готовым работать в смешанном, или удаленном формате.
Faceless написав:Вообще суть не уловили. Да, ценность имеет опыт работы на конкретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня. Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве.
Ну так будут открывать офисы в областных центрах или райцентрах,можно сразу с производствами, вот тут же приводили пример Германии, верховный суд переехал типа в Кёльн, министерство труда в условный Ганновер, разгружают Берлин. Тоже будет и у нас, реально смешно, когда с сегодняшними технологиями все прутся в нерезиновый Киев. Например я знаю сферу, которая ещё с 2008-го года свалила со столицы и горя не знает, одни переехали в Ирпень, другие вообще в Херсонскую область, на местах взяли кредиты и построили производства, кому надо, тот едет к ним и не жужжит, мелким продукцию пересылают почтой, а благодаря новым технологиям и механизации всех процессов, надо реально не много людей для производства. Так что сколько там тех контор для "начальников отделений", плюс снять квартиру в райцентре это от 2000 грн, в столице минимум в 5 раз больше, уже только за счёт разницы в аренде условного сотрудника можно заманить ехать куда хочешь, или местных аборигенов нанять. У нас для многих столица фетишь, но когда люди берут в руки калькулятор, то понимают, что те же деньги модно зарабатывать условно и в Крыжополе, нет такого перекоса как раньше, когда в столице з.п. были в 3...5 или 10 раз больше. Так что ковид подшатает розовый "Киев Фейлиса" и подтолкнёт к массовой удалёнке в ипенях, это просто не все ещё осознали
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Унуноктий написав:1) А почему с ковидом и удалёнкой в киеве стали пробки больше чем до удалёнки? 2) почему все живущие на левом берегу прутся в офисы на правый берег, логичнее же было бы снять офисы на позняках
1) Избегают ОТ даже те, кто раньше им пользовался. На удаленку ушло намного меньше, чем кажется, большинство все равно вынуждено ездить на работу. Плюс детей развозить в школы-садики 2) Нельзя во так быстро взять и переехать, тем более от месяца к месяцу морочат голову с этими послаблениями и усилениями
Унуноктий написав:1) А почему с ковидом и удалёнкой в киеве стали пробки больше чем до удалёнки? 2) почему все живущие на левом берегу прутся в офисы на правый берег, логичнее же было бы снять офисы на позняках
Потому что избегают общественного транспорта. Трафик метро упал на 51%. То, что вы видите по длине пробок - лишь малая часть тех, кто перестал ездить на метро, трамваях и маршрутках. Если бы параллельно с трендом на социальное дистанцирование не было миграции в удаленку, был бы вообще транспортный коллапс Загруженность киевского метро из-за коронавируса упала вдвое https://biz.censor.net/news/3227155/zag ... pala_vdvoe
Що ви тут всі хороводи водите довкола офісного планктону? Крім них, що немає більше професій, чи світ клином на них зійшов?
Не буде ні завтра, ні через рік, ні через 5 років, умовному Максу, встановлювати плінтуса прихованого монтажу, крендель по скайпу з Крижополя! Так що, різні ФІЗИЧНІ роботи, ще протримаються не один рік! Відповідно і оренда, ще протримається не один рік! (а не камнем вниз і дошки на вікна в містах-мільйонниках) ДумайТЕ!
Faceless написав:Вообще суть не уловили. Да, ценность имеет опыт работы на конкретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня. Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве.
Ну так будут открывать офисы в областных центрах или райцентрах,можно сразу с производствами, вот тут же приводили пример Германии, верховный суд переехал типа в Кёльн, министерство труда в условный Ганновер, разгружают Берлин. Тоже будет и у нас, реально смешно, когда с сегодняшними технологиями все прутся в нерезиновый Киев. Например я знаю сферу, которая ещё с 2008-го года свалила со столицы и горя не знает, одни переехали в Ирпень, другие вообще в Херсонскую область, на местах взяли кредиты и построили производства, кому надо, тот едет к ним и не жужжит, мелким продукцию пересылают почтой, а благодаря новым технологиям и механизации всех процессов, надо реально не много людей для производства. Так что сколько там тех контор для "начальников отделений", плюс снять квартиру в райцентре это от 2000 грн, в столице минимум в 5 раз больше, уже только за счёт разницы в аренде условного сотрудника можно заманить ехать куда хочешь, или местных аборигенов нанять. У нас для многих столица фетишь, но когда люди берут в руки калькулятор, то понимают, что те же деньги модно зарабатывать условно и в Крыжополе, нет такого перекоса как раньше, когда в столице з.п. были в 3...5 или 10 раз больше. Так что ковид подшатает розовый "Киев Фейлиса" и подтолкнёт к массовой удалёнке в ипенях, это просто не все ещё осознали
Абсурдность "киевоцентризма" была и до эпидемии, и с удаленкой связанр мало. Производство и без того давно расползалось, тут нет ничего нового. Таких предприятий что вы привели море, и, опять таки, эпидемия тут вообще ни причём, как и удаленка. Вся проблема с "зарабатывать те же деньги и в Крыжополе" разбивается о суровую реальность - увы, если и можно, то очень мало кому. Возможно, когда то действительно пернкос исчезнет, и это га самом деле очень хорошо. Но пока этот перекос есть, и он немалый, и вариантов зарабатывать в Киеве 1-2-5 куе раз в сто больше, чем Крыжополе и даже Виннице/Чернигове/Черкассах. Не стоит излишне преувеличивать число рабочих мест, которые могут уйти на удаленку. Те, кто может уйти, в большинстве своём уходят частично, и серьёзная релокация обычно не рассматривается. Но, могут теперь с бОльшим интересом смотреть на ближайший пригород. Ну и самое главное - вся эта срань с карантином рано или поздно закончится. Свой след она оставит, но и ожидать, что не произойдёт возврата в офисы большей части тех, кто на это время ушёл на удаленку, хотя бы в качестве частичной работы удалённо, а частично в офисе - оснований нет. Будь удаленная работа таким универсальным, удобным и простым решением - на нее давно бы массово перешли, это далеко не что-то новое.
Унуноктий написав:....логичнее же было бы снять офисы на позняках
Это имиджевая фишка. Причем иностранные представительства имею на этот счет четко прописанное policy. Парус, Арена, Гулливер... несмотря на неудобство для персонала и цену. Пока так... и не только в Украине.