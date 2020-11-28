Додано: Нед 29 лис, 2020 17:30

somilitark написав: Faceless написав: Вообще суть не уловили.

Да, ценность имеет опыт работы на конкретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня.

Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Вообще суть не уловили.Да, ценность имеет опыт работы на конкретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня.Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве.

Ну так будут открывать офисы в областных центрах или райцентрах,можно сразу с производствами, вот тут же приводили пример Германии, верховный суд переехал типа в Кёльн, министерство труда в условный Ганновер, разгружают Берлин.

Тоже будет и у нас, реально смешно, когда с сегодняшними технологиями все прутся в нерезиновый Киев.

Например я знаю сферу, которая ещё с 2008-го года свалила со столицы и горя не знает, одни переехали в Ирпень, другие вообще в Херсонскую область, на местах взяли кредиты и построили производства, кому надо, тот едет к ним и не жужжит, мелким продукцию пересылают почтой, а благодаря новым технологиям и механизации всех процессов, надо реально не много людей для производства.

Так что сколько там тех контор для "начальников отделений", плюс снять квартиру в райцентре это от 2000 грн, в столице минимум в 5 раз больше, уже только за счёт разницы в аренде условного сотрудника можно заманить ехать куда хочешь, или местных аборигенов нанять. У нас для многих столица фетишь, но когда люди берут в руки калькулятор, то понимают, что те же деньги модно зарабатывать условно и в Крыжополе, нет такого перекоса как раньше, когда в столице з.п. были в 3...5 или 10 раз больше.

Так что ковид подшатает розовый "Киев Фейлиса" и подтолкнёт к массовой удалёнке в ипенях, это просто не все ещё осознали Ну так будут открывать офисы в областных центрах или райцентрах,можно сразу с производствами, вот тут же приводили пример Германии, верховный суд переехал типа в Кёльн, министерство труда в условный Ганновер, разгружают Берлин.Тоже будет и у нас, реально смешно, когда с сегодняшними технологиями все прутся в нерезиновый Киев.Например я знаю сферу, которая ещё с 2008-го года свалила со столицы и горя не знает, одни переехали в Ирпень, другие вообще в Херсонскую область, на местах взяли кредиты и построили производства, кому надо, тот едет к ним и не жужжит, мелким продукцию пересылают почтой, а благодаря новым технологиям и механизации всех процессов, надо реально не много людей для производства.Так что сколько там тех контор для "начальников отделений", плюс снять квартиру в райцентре это от 2000 грн, в столице минимум в 5 раз больше, уже только за счёт разницы в аренде условного сотрудника можно заманить ехать куда хочешь, или местных аборигенов нанять. У нас для многих столица фетишь, но когда люди берут в руки калькулятор, то понимают, что те же деньги модно зарабатывать условно и в Крыжополе, нет такого перекоса как раньше, когда в столице з.п. были в 3...5 или 10 раз больше.Так что ковид подшатает розовый "Киев Фейлиса" и подтолкнёт к массовой удалёнке в ипенях, это просто не все ещё осознали

Абсурдность "киевоцентризма" была и до эпидемии, и с удаленкой связанр мало.Производство и без того давно расползалось, тут нет ничего нового. Таких предприятий что вы привели море, и, опять таки, эпидемия тут вообще ни причём, как и удаленка.Вся проблема с "зарабатывать те же деньги и в Крыжополе" разбивается о суровую реальность - увы, если и можно, то очень мало кому. Возможно, когда то действительно пернкос исчезнет, и это га самом деле очень хорошо. Но пока этот перекос есть, и он немалый, и вариантов зарабатывать в Киеве 1-2-5 куе раз в сто больше, чем Крыжополе и даже Виннице/Чернигове/Черкассах.Не стоит излишне преувеличивать число рабочих мест, которые могут уйти на удаленку. Те, кто может уйти, в большинстве своём уходят частично, и серьёзная релокация обычно не рассматривается. Но, могут теперь с бОльшим интересом смотреть на ближайший пригород.Ну и самое главное - вся эта срань с карантином рано или поздно закончится. Свой след она оставит, но и ожидать, что не произойдёт возврата в офисы большей части тех, кто на это время ушёл на удаленку, хотя бы в качестве частичной работы удалённо, а частично в офисе - оснований нет. Будь удаленная работа таким универсальным, удобным и простым решением - на нее давно бы массово перешли, это далеко не что-то новое.