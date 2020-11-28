Додано: Нед 29 лис, 2020 18:12

Faceless написав: Но пока этот перекос есть, и он немалый, и вариантов зарабатывать в Киеве 1-2-5 куе раз в сто больше, чем Крыжополе и даже Виннице/Чернигове/Черкассах.

Но пока этот перекос есть, и он немалый, и вариантов зарабатывать в Киеве 1-2-5 куе раз в сто больше, чем Крыжополе и даже Виннице/Чернигове/Черкассах.

Н у и сколько таких вакансий в столице?Опять мы упираемся в ваше понимание мира, эти вакансии есть, но из-за того что их мало, ими можно пренебречь.У нас самая оплачиваемая отрасль это авиа, банковская, страховая, но даже там большинство вакансий у нижнего вашего "массового" порога.20 000 грн для большинства это очень хорошие деньги, банально никто больше не даёт, если куча желающих работать на гораздо меньшие деньги.Тут часто говорили, что любой таксист лёгенько 2 000 у.е. имеет в месяц, тут я как-то встретился со знакомой, она бухгалтер, отправили на удалёнку, говорит что ей накинули не свойственную сферу, начисляет зарплату в частных ЖЕКах и таксомоторной фирме, так вот она была тоже удивлена, говорит как может слесарь получить брутто 8000 грн? Это дома Укрбуда кстати!А таксист с 300 часами работы в месяц получил на руки, без учёта его расходов на авто и топливо около 20 000 грн?Он а думала там ваши 5 000, а когда увидела бухгалтерию, то окуела, говорит как там люди работают, они же рабы на галерах!По слесарям я говорю что явно шабашат, а по таксистам просто не умеют считать и не знают что такое амортизация авто, плюс конкуренция сейчас по такси в столице бешенная, я тут был у 3-го роддома на Борщаговке, меня перепутала одна мамочка, мол говорит это вы меня везёте на Коцюбинское? Я говорю нет, но ради интереса спросил, а сколько это стоит(9 км по пробкам),она говорит 99 грн, там можно и на 2 часа застрять и мне например надо спалить только бензина минимум литр, другие расходы тоже потянут ещё на 30 грн, в итоге минимум час времени и заработаешь от силы 40 грн,это с учётом,ч то в Коцюбинском возьмёшь клиента в город, вот такие они 2-5000 у.е.