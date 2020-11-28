Додано: Нед 29 лис, 2020 18:30

Возьмем офис. Программисты, аналитики, бухгалтера, юристы, менеджеры не имеет значения. Этот офис работает как команда. В каждом направлении есть своя специфика. Не может прийти человек после института или из другого офиса и все знать. Его нужно доучить на месте чтобы он мог выполнять специфические задач. Горизонтальные связи важней, чем вертикальные. Не может все идти через начальника. За чашкой кофе можно задать вопрос.

- Люся, как мне сделать акт на нашего Фопа?

- Серый, как перехватывать пакеты с этого порта?

- Где в НК поискать про сроки уплаты военного сбора?

- Лена, у тебя недавно был суд по дтп, на что сделать упор?

Компании специально устраивают мероприятия, чтобы развить эти горизонтальные связи и сплотить коллектив. Такой коллектив переживет несколько месяцев удаленки, но по мере прихода новых людей его эффективность будет падать, а сформировать его с нуля можно только в нескольких узких областях, где горизонтальные связи не важны. Где люди работают не вместе, а параллельно.

Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.