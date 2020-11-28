Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Возьмем офис. Программисты, аналитики, бухгалтера, юристы, менеджеры не имеет значения. Этот офис работает как команда. В каждом направлении есть своя специфика. Не может прийти человек после института или из другого офиса и все знать. Его нужно доучить на месте чтобы он мог выполнять специфические задач. Горизонтальные связи важней, чем вертикальные. Не может все идти через начальника. За чашкой кофе можно задать вопрос. - Люся, как мне сделать акт на нашего Фопа? - Серый, как перехватывать пакеты с этого порта? - Где в НК поискать про сроки уплаты военного сбора? - Лена, у тебя недавно был суд по дтп, на что сделать упор? Компании специально устраивают мероприятия, чтобы развить эти горизонтальные связи и сплотить коллектив. Такой коллектив переживет несколько месяцев удаленки, но по мере прихода новых людей его эффективность будет падать, а сформировать его с нуля можно только в нескольких узких областях, где горизонтальные связи не важны. Где люди работают не вместе, а параллельно. Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.
Vlad442 написав:Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.
У меня знакомая, одногруппница, работает в Укрсиббанке, оценивает кредитные риски заёмщиков, всю жизнь прётся на работу в отделение и там сидит с 9-ти до 18.00 с перерывом на обед, но может уйти в любое время "когда мне надо". Так вот она нужна там в отделении? Она не может быть на удалёнке?
На своём месте она уже работает около 15 лет, ей надо что-то у кого-то спрашивать?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Долярчик написав:Що ви тут всі хороводи водите довкола офісного планктону? Крім них, що немає більше професій, чи світ клином на них зійшов?
Не буде ні завтра, ні через рік, ні через 5 років, умовному Максу, встановлювати плінтуса прихованого монтажу, крендель по скайпу з Крижополя! Так що, різні ФІЗИЧНІ роботи, ще протримаються не один рік! Відповідно і оренда, ще протримається не один рік! (а не камнем вниз і дошки на вікна в містах-мільйонниках) ДумайТЕ!
Для фізичних робітників ремоут відкриється з відкриттям кордону з Польщею.
Вот же невежды в этих ваших Фейсбуках и Гуглах сидят - забыли уточнить мнения рантье окрестностей Сан-Франциско. Правда, уже 8-й месяц подряд работают удаленно и умудрились не развалиться. Даже развиваются семимильными шагами, растеряв сотрудникам горизонтальные связи и угробив преемственность опыта и экспертизы
PS: предвосхищая контр-аргумент "так то они, а это мы", напомню, что речь шла о "серьезных киевских компаниях", которые с миграцией рабочих мест в облако и настройкой удаленных доступов уже лет 5 как успешно справились
PPS: у нас процесс уже тоже начался. Некоторые даже идут на революцию вместо эволюционного пути...