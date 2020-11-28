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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5725572657275728

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:30

Возьмем офис. Программисты, аналитики, бухгалтера, юристы, менеджеры не имеет значения. Этот офис работает как команда. В каждом направлении есть своя специфика. Не может прийти человек после института или из другого офиса и все знать. Его нужно доучить на месте чтобы он мог выполнять специфические задач. Горизонтальные связи важней, чем вертикальные. Не может все идти через начальника. За чашкой кофе можно задать вопрос.
- Люся, как мне сделать акт на нашего Фопа?
- Серый, как перехватывать пакеты с этого порта?
- Где в НК поискать про сроки уплаты военного сбора?
- Лена, у тебя недавно был суд по дтп, на что сделать упор?
Компании специально устраивают мероприятия, чтобы развить эти горизонтальные связи и сплотить коллектив. Такой коллектив переживет несколько месяцев удаленки, но по мере прихода новых людей его эффективность будет падать, а сформировать его с нуля можно только в нескольких узких областях, где горизонтальные связи не важны. Где люди работают не вместе, а параллельно.
Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:40

  Vlad442 написав:Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.

У меня знакомая, одногруппница, работает в Укрсиббанке, оценивает кредитные риски заёмщиков, всю жизнь прётся на работу в отделение и там сидит с 9-ти до 18.00 с перерывом на обед, но может уйти в любое время "когда мне надо".
Так вот она нужна там в отделении? :lol:
Она не может быть на удалёнке?

На своём месте она уже работает около 15 лет, ей надо что-то у кого-то спрашивать? :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:49

  Долярчик написав:Що ви тут всі хороводи водите довкола офісного планктону?
Крім них, що немає більше професій, чи світ клином на них зійшов?

Не буде ні завтра, ні через рік, ні через 5 років, умовному Максу, встановлювати плінтуса прихованого монтажу, крендель по скайпу з Крижополя!
Так що, різні ФІЗИЧНІ роботи, ще протримаються не один рік!
Відповідно і оренда, ще протримається не один рік!
(а не камнем вниз і дошки на вікна в містах-мільйонниках)
ДумайТЕ!

Для фізичних робітників ремоут відкриється з відкриттям кордону з Польщею. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:50

Вот же невежды в этих ваших Фейсбуках и Гуглах сидят - забыли уточнить мнения рантье окрестностей Сан-Франциско. Правда, уже 8-й месяц подряд работают удаленно и умудрились не развалиться. Даже развиваются семимильными шагами, растеряв сотрудникам горизонтальные связи и угробив преемственность опыта и экспертизы :mrgreen:


Facebook Extends Remote Work Till Mid-2021
https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksa ... 8ca1c019bb

Google Will Keep Employees Working Remotely Until July 2021
https://www.forbes.com/sites/ilkerkoksa ... 5e51702418

PS: предвосхищая контр-аргумент "так то они, а это мы", напомню, что речь шла о "серьезных киевских компаниях", которые с миграцией рабочих мест в облако и настройкой удаленных доступов уже лет 5 как успешно справились

PPS: у нас процесс уже тоже начался. Некоторые даже идут на революцию вместо эволюционного пути...

Компания EVO решила навсегда перейти на удаленный режим работы
https://tech.liga.net/technology/novost ... jim-raboty
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:29

zРадио написав:Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате,


мощный камин аут, я считаю. :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:31

  trololo написав:
zРадио написав:Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате,


мощный камин аут, я считаю. :mrgreen:


Это не мое, тролль. Думаю, что копитастишь
zРадио
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