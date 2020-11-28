Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Возьмем офис. Программисты, аналитики, бухгалтера, юристы, менеджеры не имеет значения. Этот офис работает как команда. В каждом направлении есть своя специфика. Не может прийти человек после института или из другого офиса и все знать. Его нужно доучить на месте чтобы он мог выполнять специфические задач. Горизонтальные связи важней, чем вертикальные. Не может все идти через начальника. За чашкой кофе можно задать вопрос. - Люся, как мне сделать акт на нашего Фопа? - Серый, как перехватывать пакеты с этого порта? - Где в НК поискать про сроки уплаты военного сбора? - Лена, у тебя недавно был суд по дтп, на что сделать упор? Компании специально устраивают мероприятия, чтобы развить эти горизонтальные связи и сплотить коллектив. Такой коллектив переживет несколько месяцев удаленки, но по мере прихода новых людей его эффективность будет падать, а сформировать его с нуля можно только в нескольких узких областях, где горизонтальные связи не важны. Где люди работают не вместе, а параллельно. Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.
Vlad442 написав:Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.
У меня знакомая, одногруппница, работает в Укрсиббанке, оценивает кредитные риски заёмщиков, всю жизнь прётся на работу в отделение и там сидит с 9-ти до 18.00 с перерывом на обед, но может уйти в любое время "когда мне надо". Так вот она нужна там в отделении? Она не может быть на удалёнке?
На своём месте она уже работает около 15 лет, ей надо что-то у кого-то спрашивать?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Долярчик написав:Що ви тут всі хороводи водите довкола офісного планктону? Крім них, що немає більше професій, чи світ клином на них зійшов?
Не буде ні завтра, ні через рік, ні через 5 років, умовному Максу, встановлювати плінтуса прихованого монтажу, крендель по скайпу з Крижополя! Так що, різні ФІЗИЧНІ роботи, ще протримаються не один рік! Відповідно і оренда, ще протримається не один рік! (а не камнем вниз і дошки на вікна в містах-мільйонниках) ДумайТЕ!
Для фізичних робітників ремоут відкриється з відкриттям кордону з Польщею.
Вот же невежды в этих ваших Фейсбуках и Гуглах сидят - забыли уточнить мнения рантье окрестностей Сан-Франциско. Правда, уже 8-й месяц подряд работают удаленно и умудрились не развалиться. Даже развиваются семимильными шагами, растеряв сотрудникам горизонтальные связи и угробив преемственность опыта и экспертизы
PS: предвосхищая контр-аргумент "так то они, а это мы", напомню, что речь шла о "серьезных киевских компаниях", которые с миграцией рабочих мест в облако и настройкой удаленных доступов уже лет 5 как успешно справились
PPS: у нас процесс уже тоже начался. Некоторые даже идут на революцию вместо эволюционного пути...
Конговец как то упоминал интергалбуд. Решил глянуть парковые озера 2. Как то удивился цене, однушки от 1050 до 1450 уе. При этом уровень - "везём экскаватор". Подозреваю средняя цена в районе 1300 уе., что существенно как для места и комплекса. Ждём падения дальше
Vlad442 написав:Возьмем офис. Программисты, аналитики, бухгалтера, юристы, менеджеры не имеет значения. Этот офис работает как команда. В каждом направлении есть своя специфика. Не может прийти человек после института или из другого офиса и все знать. Его нужно доучить на месте чтобы он мог выполнять специфические задач. Горизонтальные связи важней, чем вертикальные. Не может все идти через начальника. За чашкой кофе можно задать вопрос. ...... Компании специально устраивают мероприятия, чтобы развить эти горизонтальные связи и сплотить коллектив. Такой коллектив переживет несколько месяцев удаленки, но по мере прихода новых людей его эффективность будет падать, а сформировать его с нуля можно только в нескольких узких областях, где горизонтальные связи не важны. Где люди работают не вместе, а параллельно. Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.
Согласен. У нас в компании так и есть. Но со временем удалёнка приводит к тому, что народ расслабляет булки и начинает делать только самый минимум, не проявляя инициативы, не закрывая проблемы, которые возникают чуток за пределами обычного функционала. И считают это обоснованным, потому что потеряли в зарплате весной-летом. Некоторые уволились, на свободные места не везде нашли новых: много предложить не можем, стажёра на "мало" некому учить-все по домам сидят. Падает скорость документооборота, далеко не везде и не со всеми прокатит электронный документ. А где-то он не желателен, как в случае с несовпадением дат в налоговых накладных и дате подписании обычных накладных и актов. Все мы хотим материальных активов, а их на удаленке не сделаешь
somilitark написав:Так что сколько там тех контор для "начальников отделений", плюс снять квартиру в райцентре это от 2000 грн, в столице минимум в 5 раз больше, уже только за счёт разницы в аренде условного сотрудника можно заманить ехать куда хочешь, или местных аборигенов нанять.
Первое. Кваритра в райцентре за 2000 грн будет в таком состоянии, в которую человек с деньгами не пойдет. Там просто нет квартир с достойным ремонтом под аренду, потому что нет спроса. Если кто-то даже и сделает ремонт, то снять ее будет уже никак не 2 тыс, а, скажем, 5-6. Нормальный ремонт в райцентре выйдет дороже, чем в Киеве. Второе то, что в райцентре нет выбора сотрудников, если переносить туда офис. Третье - множество квалифицированных работников уже имеют жилье в Киеве и срываться никуда не будут. Четвертое, что даже необходимость эпизодического присутствия в офисе в Киеве ставит под сомнение переезд в райцентр.
Serg-ik написав:Но со временем удалёнка приводит к тому, что народ расслабляет булки и начинает делать только самый минимум, не проявляя инициативы, не закрывая проблемы, которые возникают чуток за пределами обычного функционала.
Добавлю штрих. Вася не успел сделать свою часть работы и задержал Петю, который был вынужден из-за его нерасторопности сидеть до 10 вечера. В офисе Петя сказал бы все Васе в лицо и весь офис знал бы, какой Вася му***, на удаленке просто не сделал вовремя, а начальнику показал на Васю. Горизонтальные связи и коллективная ответственность за результат заменилась отмазками и взаимодействием через начальника. У начальника тоже дилемма - выгнать Васю, так кого найдешь на его место, кто разбирается в специфике? Научить на удаленке нереально.