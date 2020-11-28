Faceless написав:

proftpd66 написав: нет.



Зрада, как всегда прав.



с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве?

Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.



понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало из Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.





И этот нихрена не понял. При чем тут твоя бинарная торговля контрабандными презервативами?ЦА, тех, кого ищут, по объективным причинам так или иначе или в Киеве или в нескольких крупнейших облцентрах. Просто потому, что тот опыт, который требуется, можно получить только там. И нет в Крыжополе людей, которые могут выполнять работу спеца в Нью-Йорке или Лондоне. И ни 3, ни 5, ни 8 ни десять человек без соответствующих знаний и умений не заменит одного квалифицированного спеца.А массового отъезда людей, проработавших и соответственно проживших в Киеве с десяток лет в Крыжополь, потому что там типа дешевле и теперь можно всегда на удаленке (на самом деле нет, тенденция больше на частичную работу удаленно и шареные рабочие места) - ожидать явно не стоит.