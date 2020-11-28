Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Но со временем удалёнка приводит к тому, что народ расслабляет булки и начинает делать только самый минимум, не проявляя инициативы, не закрывая проблемы, которые возникают чуток за пределами обычного функционала.
Добавлю штрих. Вася не успел сделать свою часть работы и задержал Петю, который был вынужден из-за его нерасторопности сидеть до 10 вечера. В офисе Петя сказал бы все Васе в лицо и весь офис знал бы, какой Вася му***, на удаленке просто не сделал вовремя, а начальнику показал на Васю. Горизонтальные связи и коллективная ответственность за результат заменилась отмазками и взаимодействием через начальника. У начальника тоже дилемма - выгнать Васю, так кого найдешь на его место, кто разбирается в специфике? Научить на удаленке нереально.
тобто чекає економіку деградація та занепад на макро рівні, тому що віддалена робота веде до деградації та занепад на мікрорівні.
Здається растішки вже скрізь обкладені флажками. Куде не круть - цугцванг і погіршення.
Хоча, думаю, що в нас вже кілька економічних циклів підряд іде коливання з.п. біля $300 по Україні, і біля $500 в м.Києві.
somilitark написав:Так что сколько там тех контор для "начальников отделений", плюс снять квартиру в райцентре это от 2000 грн, в столице минимум в 5 раз больше, уже только за счёт разницы в аренде условного сотрудника можно заманить ехать куда хочешь, или местных аборигенов нанять.
Первое. Кваритра в райцентре за 2000 грн будет в таком состоянии, в которую человек с деньгами не пойдет. Там просто нет квартир с достойным ремонтом под аренду, потому что нет спроса. Если кто-то даже и сделает ремонт, то снять ее будет уже никак не 2 тыс, а, скажем, 5-6. Нормальный ремонт в райцентре выйдет дороже, чем в Киеве. Второе то, что в райцентре нет выбора сотрудников, если переносить туда офис. Третье - множество квалифицированных работников уже имеют жилье в Киеве и срываться никуда не будут. Четвертое, что даже необходимость эпизодического присутствия в офисе в Киеве ставит под сомнение переезд в райцентр.
почему не Перемишель? или не Львов, Одесса? Днепр? Николаев?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Serg-ik написав:Но со временем удалёнка приводит к тому, что народ расслабляет булки и начинает делать только самый минимум, не проявляя инициативы, не закрывая проблемы, которые возникают чуток за пределами обычного функционала.
Добавлю штрих. Вася не успел сделать свою часть работы и задержал Петю, который был вынужден из-за его нерасторопности сидеть до 10 вечера. В офисе Петя сказал бы все Васе в лицо и весь офис знал бы, какой Вася му***, на удаленке просто не сделал вовремя, а начальнику показал на Васю. Горизонтальные связи и коллективная ответственность за результат заменилась отмазками и взаимодействием через начальника. У начальника тоже дилемма - выгнать Васю, так кого найдешь на его место, кто разбирается в специфике? Научить на удаленке нереально.
если на удаленке предлагают, такую же зарплату, как, и офисе? или на условных 100$-300$ меньше. ИЛИ удаленка еще больше чем в офиса. Почему нельзя отказаться от офиса в пользу удаленки? а 100$-300$ возместить торговлей Президентами в особо крупных размерах. можно сделать у Макса склад в центре доме Элит класса
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Serg-ik написав:Но со временем удалёнка приводит к тому, что народ расслабляет булки и начинает делать только самый минимум, не проявляя инициативы, не закрывая проблемы, которые возникают чуток за пределами обычного функционала.
Добавлю штрих. Вася не успел сделать свою часть работы и задержал Петю, который был вынужден из-за его нерасторопности сидеть до 10 вечера. В офисе Петя сказал бы все Васе в лицо и весь офис знал бы, какой Вася му***, на удаленке просто не сделал вовремя, а начальнику показал на Васю. Горизонтальные связи и коллективная ответственность за результат заменилась отмазками и взаимодействием через начальника. У начальника тоже дилемма - выгнать Васю, так кого найдешь на его место, кто разбирается в специфике? Научить на удаленке нереально.
Я вижу тут многие теоретики в плане работы по удаленке. Одни заблуждения за другими. Да и аренда какая квартиры в пгт за 2000 грн, если это стартовая цена аренды в обл. центрах, а 5000 грн в пгт вообще смешно .
с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве? Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.
понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало из Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.
И этот нихрена не понял. При чем тут твоя бинарная торговля контрабандными презервативами? ЦА, тех, кого ищут, по объективным причинам так или иначе или в Киеве или в нескольких крупнейших облцентрах. Просто потому, что тот опыт, который требуется, можно получить только там. И нет в Крыжополе людей, которые могут выполнять работу спеца в Нью-Йорке или Лондоне. И ни 3, ни 5, ни 8 ни десять человек без соответствующих знаний и умений не заменит одного квалифицированного спеца. А массового отъезда людей, проработавших и соответственно проживших в Киеве с десяток лет в Крыжополь, потому что там типа дешевле и теперь можно всегда на удаленке (на самом деле нет, тенденция больше на частичную работу удаленно и шареные рабочие места) - ожидать явно не стоит.
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2) есть компашка с Chicago, которая, берет для обучения. Не факт что много таких компаний, но одна есть.
3) были вакансии в Польше от зарубежных компаний, где на работе разрешают учится. Приезжаешь учится на работу в Польшу
4) компания из Санкт-Петербурга открыла в Черкассах, надо набирала много сотрудников для своего продукта еще с 2006 года. Там работали граждане Франции, для француского проекта.
5) была компания с Николаева. Там было очень много сотрудников.
6) еще одна компания, которая, награждалась наградой, ыла мировым лидеров, 3 года в подряд золотая медаль. Продавала сервисы в Дубае.
где информация по теме ветки??? реально уже притомили удаленкой...
Faceless стартаните ветку типа "удаленка и её влияние на КРЖН в перспективе" и пишите там в свое удовольствие, ну реально тут это перебор...
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Этот вопрос обсуждался, так как у многих людей спадщина в таком состоянии, что сдать ее больше чем за коммуналку не бомжам не реально. Нет вариантов сделать капитальный ремонт в счет аренды. Оффтоп - иногда в продаже вижу квартиры такие, что просто не понимаю, как можно так не заботится о своих родителях. Люди сами живут в "евроремонтах", а родители в ремонте от строителей, который делался 50 лет назад. И мебель тех же лет.
zРадио написав:Вот же невежды в этих ваших Фейсбуках и Гуглах сидят - забыли уточнить мнения рантье окрестностей Сан-Франциско. Правда, уже 8-й месяц подряд работают удаленно и умудрились не развалиться. Даже развиваются семимильными шагами, растеряв сотрудникам горизонтальные связи и угробив преемственность опыта и экспертизы
PS: предвосхищая контр-аргумент "так то они, а это мы", напомню, что речь шла о "серьезных киевских компаниях", которые с миграцией рабочих мест в облако и настройкой удаленных доступов уже лет 5 как успешно справились
PPS: у нас процесс уже тоже начался. Некоторые даже идут на революцию вместо эволюционного пути...