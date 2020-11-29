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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5728572957305731>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:20

кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя

сорри за оффтоп есличё)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:22

  Прохожий написав:кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя

сорри за оффтоп есличё)


Есть хоть один сданный дом у ENSO, или так и продолжаешь продавать кота в мешке?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:31

  zРадио написав:
  Прохожий написав:кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя

сорри за оффтоп есличё)


Есть хоть один сданный дом у ENSO, или так и продолжаешь продавать кота в мешке?

мы на ТЫ? с какого перепугу? ДУМАЛ МЫ УЖЕ ОБСУДИЛИ ЭТОТ ВОПРОС
и кстати, Я что то тут продаю?
продаете тут ВЫ полный пипец/обвал и т.д., ну то такэ, из полноразмерной 2к на Минской за 200куе это делать легко
кстати почему не продадите за сколько дадут "пока не началось" и не уедите в крыжополь пока там еще дешево? а, оракул???

ЗЫ: и да, Генезис строится полным ходом, ТТ 1я башня готова )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:42

  Прохожий написав:мы на ТЫ? с какого перепугу? ДУМАЛ МЫ УЖЕ ОБСУДИЛИ ЭТОТ ВОПРОС


А я думал, мы уже обсудили вопрос коверканья ников

  Прохожий написав:и кстати, Я что то тут продаю?
продаете тут ВЫ полный пипец/обвал и т.д., ну то такэ, из полноразмерной 2к на Минской за 200куе это делать легко


Про свой призыв нести деньги в Диаданс уже забыли? Что касается меня - только прогноз, никаких призывов. Ряд форумчан, наоборот, просили не аналитику давать, а calls to action - извините, воспитание не позволяет. Пусть каждый думает своим умом, а подспорье для принятия решений я даю

  Прохожий написав:кстати почему не продадите за сколько дадут "пока не началось" и не уедите в крыжополь пока там еще дешево? а, оракул???


Если решусь менять Киев, то только на что-то теплое и солнечное. Но ветка не обо мне - узбагойтесь уже

  Прохожий написав:ЗЫ: и да, Генезис строится полным ходом, ТТ 1я башня готова )


А причем здесь это? ENSO строит Fjord, Diadans и Poetica. Хоть один дом сдан, повторяю вопрос?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:59

  zРадио написав:
  Прохожий написав:кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя

сорри за оффтоп есличё)


Есть хоть один сданный дом у ENSO, или так и продолжаешь продавать кота в мешке?


На ветке домика инвесторы Поэтики задалбывают ЭНСО вопросами, на сколько оттягивается срок сдачи?
Из форума:
К сожалению уже можно констатировать провал сроков по прогнозируемой сдаче первой очереди в Поэтика ((( Тот же КАН уже зовет своих инвесторов смотреть тех состояние квартиры при сдаче обьекта также 4 квартал 2020.

ENSO прокомментируйте Вами прогнозируемый реальный срок сдачи дома в эксплуатацию?
http://forum.domik.ua/zhk-poetica-ul-de ... -1940.html
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:05

  Прохожий написав:кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя

сорри за оффтоп есличё)


Еще бы, с момента когда везли экскаватор, за однуху в сторону больницы хотели 76тыс.у.е при 100% оплате, так что есть за что строить.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  Vlad442 написав:Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.

У меня знакомая, одногруппница, работает в Укрсиббанке, оценивает кредитные риски заёмщиков, всю жизнь прётся на работу в отделение и там сидит с 9-ти до 18.00 с перерывом на обед, но может уйти в любое время "когда мне надо".
Так вот она нужна там в отделении?
Она не может быть на удалёнке?

На своём месте она уже работает около 15 лет, ей надо что-то у кого-то спрашивать?


В отделении не оценивают кредитные риски, этим занимается отдельное подразделение в ГО, в отделении просто создают заявки. И нет, она не может быть на удаленке, она очевидно с бумажками от клиентов работает, проверяет документы, ксероксы делает и все такое. На идентификацию через BankID или дию все разом не перейдут
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:mrgreen:
  zРадио написав:Про свой призыв нести деньги в Диаданс уже забыли?

призыв???бгг..
мое мнение
но вы побольше давайте статистики про госдолг сша и всеобщий ппц
дешевей на КРЖН идет полным ходом...только никто его не видит
но то такэ, пишиТЕ исчо, пересичные вас слушаю и сублимируют...но не на крыжополь чейто а на Киев, ну ждут когда все с вами во главе уедут туда и укадут цены в Киеве...вот незадача...

ну НЕреально, смешные ВЫ удаленщики-понаехи...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:19

  Faceless написав:
somilitark написав:
  Vlad442 написав:Поэтому переоценивать влияние удаленки на рынок труда не стоит.

У меня знакомая, одногруппница, работает в Укрсиббанке, оценивает кредитные риски заёмщиков, всю жизнь прётся на работу в отделение и там сидит с 9-ти до 18.00 с перерывом на обед, но может уйти в любое время "когда мне надо".
Так вот она нужна там в отделении?
Она не может быть на удалёнке?

На своём месте она уже работает около 15 лет, ей надо что-то у кого-то спрашивать?


В отделении не оценивают кредитные риски, этим занимается отдельное подразделение в ГО, в отделении просто создают заявки. И нет, она не может быть на удаленке, она очевидно с бумажками от клиентов работает, проверяет документы, ксероксы делает и все такое. На идентификацию через BankID или дию все разом не перейдут

это реально обсуждение в канве темы ветки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:19

  remark написав:
  Прохожий написав:кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя

сорри за оффтоп есличё)


Еще бы, с момента когда везли экскаватор, за однуху в сторону больницы хотели 76тыс.у.е при 100% оплате, так что есть за что строить.


Место хорошее, сейчас за такую же сумму, на таком же этапе, продают парковые озера. Центр, неплохое приобретение за 70 куе + рассрочка на три года.
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