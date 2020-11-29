кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя
сорри за оффтоп есличё)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 21:20
кстати сегодня проезжал по Коновальца, монолит Диаданса растет как грибы после дождя
сорри за оффтоп есличё)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 лис, 2020 21:22
Додано: Нед 29 лис, 2020 21:31
мы на ТЫ? с какого перепугу? ДУМАЛ МЫ УЖЕ ОБСУДИЛИ ЭТОТ ВОПРОС
и кстати, Я что то тут продаю?
продаете тут ВЫ полный пипец/обвал и т.д., ну то такэ, из полноразмерной 2к на Минской за 200куе это делать легко
кстати почему не продадите за сколько дадут "пока не началось" и не уедите в крыжополь пока там еще дешево? а, оракул???
ЗЫ: и да, Генезис строится полным ходом, ТТ 1я башня готова )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 лис, 2020 21:42
А я думал, мы уже обсудили вопрос коверканья ников
Про свой призыв нести деньги в Диаданс уже забыли? Что касается меня - только прогноз, никаких призывов. Ряд форумчан, наоборот, просили не аналитику давать, а calls to action - извините, воспитание не позволяет. Пусть каждый думает своим умом, а подспорье для принятия решений я даю
Если решусь менять Киев, то только на что-то теплое и солнечное. Но ветка не обо мне - узбагойтесь уже
А причем здесь это? ENSO строит Fjord, Diadans и Poetica. Хоть один дом сдан, повторяю вопрос?
Додано: Нед 29 лис, 2020 21:59
На ветке домика инвесторы Поэтики задалбывают ЭНСО вопросами, на сколько оттягивается срок сдачи?
Из форума:
К сожалению уже можно констатировать провал сроков по прогнозируемой сдаче первой очереди в Поэтика ((( Тот же КАН уже зовет своих инвесторов смотреть тех состояние квартиры при сдаче обьекта также 4 квартал 2020.
ENSO прокомментируйте Вами прогнозируемый реальный срок сдачи дома в эксплуатацию?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:05
Еще бы, с момента когда везли экскаватор, за однуху в сторону больницы хотели 76тыс.у.е при 100% оплате, так что есть за что строить.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В отделении не оценивают кредитные риски, этим занимается отдельное подразделение в ГО, в отделении просто создают заявки. И нет, она не может быть на удаленке, она очевидно с бумажками от клиентов работает, проверяет документы, ксероксы делает и все такое. На идентификацию через BankID или дию все разом не перейдут
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
призыв???бгг..
мое мнение
но вы побольше давайте статистики про госдолг сша и всеобщий ппц
дешевей на КРЖН идет полным ходом...только никто его не видит
но то такэ, пишиТЕ исчо, пересичные вас слушаю и сублимируют...но не на крыжополь чейто а на Киев, ну ждут когда все с вами во главе уедут туда и укадут цены в Киеве...вот незадача...
ну НЕреально, смешные ВЫ удаленщики-понаехи...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:19
это реально обсуждение в канве темы ветки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:19
Место хорошее, сейчас за такую же сумму, на таком же этапе, продают парковые озера. Центр, неплохое приобретение за 70 куе + рассрочка на три года.
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