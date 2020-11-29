А еще за такую же сумму продают двушки в доме за 30 метров от Новолипок (ЖК Нордика), и ажиотажа нет. Застройщик тоже - второй срот не брак, но хотя бы что-то сдал уже
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Додано: Нед 29 лис, 2020 22:33
А еще за такую же сумму продают двушки в доме за 30 метров от Новолипок (ЖК Нордика), и ажиотажа нет. Застройщик тоже - второй срот не брак, но хотя бы что-то сдал уже
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:35
не флудите)
благодаря Модераторам тут обсуждается ковид, госдолг сша, удаленная работа, жизнь и ипенях и т.д., ну все кроме темы ветки
но это нормально, все форумы проходят путь от рассвета до заката, и финанс не исключение увы
вот когда Я думал что уже днище то "снизу стучали" форумчане-новоделы а администрация форума им потакала
ну так тому и быть, аминь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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