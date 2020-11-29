А еще за такую же сумму продают двушки в доме за 30 метров от Новолипок (ЖК Нордика), и ажиотажа нет. Застройщик тоже - второй срот не брак, но хотя бы что-то сдал уже
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Додано: Нед 29 лис, 2020 22:33
А еще за такую же сумму продают двушки в доме за 30 метров от Новолипок (ЖК Нордика), и ажиотажа нет. Застройщик тоже - второй срот не брак, но хотя бы что-то сдал уже
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:35
не флудите)
благодаря Модераторам тут обсуждается ковид, госдолг сша, удаленная работа, жизнь и ипенях и т.д., ну все кроме темы ветки
но это нормально, все форумы проходят путь от рассвета до заката, и финанс не исключение увы
вот когда Я думал что уже днище то "снизу стучали" форумчане-новоделы а администрация форума им потакала
ну так тому и быть, аминь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:38
на Коновальца предложиТЕ альтернативу, "эксперт"
апд
не ну реально, графики про госдолг сша и безработицу в еврозоне у вас лучше получаются, там так не бросается в глаза уровень пейсателя (это про Нордику)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:44
Даже странно как это на железнодорожном шоссе нет ажиотажа. Место просто огонь. Новолипки не показатель. Например с другой стороны от новолипок, там где общажка, место хорошее. А с другой стороны промка, окраина района и жд пути с постоянными товарными составами. Поэтому и цена как лб в районе Перова.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:51
К сожалению Прохожий прав, все меньше информации по теме и все больше каких то непонятных обсуждений. По-прежнему считаю, что недостаток информации на ветке сугубо из-за отсутствия интереса к недвиге по нынешним прайсам. Ну как можно отнести в котлован условных парковых озёр сумму за которую еще пару лет назад можно было взять в практически готовом доме в центре. Не знаю на что рассчитывают девелоперы копая новые котлованы, но очевидно на что-то рассчитывают.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:53
Круть-верть - всегда цена НЛ была показателем, теперь уже не показатель. Да, и там дом сейчас продают, который будет закрыт от жд другим, следующим домом. Ну это так, к слову. Уверен, вы лучше меня об этом знаете, я просто наблюдатель, не-практик, как тут говорят
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:57
Ну конечно лучше Диаданс сравнить с Парковыми озерами, чем Нордикой и НЛ. Так ведь больше жути получится нагнать - смотри, даражает, выселки сейчас - как центр полгода назад
Риторика рылов уже за гранью...
Додано: Нед 29 лис, 2020 23:12
При чем здесь ноолипки к нордике? Это типичный эконом который стоит в адском зажопье. Новолипки раскрученный бренд с полной инфраструктурой, охраной и другими плюшками. Если они стоят через забор это не означает, что их можно сравнить. Тем более в нл всегда ценились дороже первые очереди. Цены ставят все по местам, и судя по ним котлован на железнодорожном шоссе не ценится выше котлована на перова.
Информация по диаданс как свершившийся факт. Еще полтора года назад котлован в самом центре города стоил как сегодня котлован в зажопье. Ведь мы же сравниваем одинаковую степень готовности. Пока обвала нет, скорее наоборот.
Факт дорожая котлованов есть?
Додано: Нед 29 лис, 2020 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Колеги, може все ж спробуємо цьому форуму додати конструктиву?
Хотів би поцікавитися, яка, на думку учасників форуму, має бути ціна на котлован м2 в різних куточках Києва?
Що є для вас прийнятною ціною?
Моя думка наступна.
КМБ на Курнатовського, ЛБ - USD350-400
Інтеграл, Паркові Озера 2 - USD 450-500
Про Правий Берег не можу судити (не володію ситуацією).
Дяки.
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