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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5729573057315732

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:25

  hume написав:При чем здесь ноолипки к нордике? Это типичный эконом который стоит в адском зажопье. Новолипки раскрученный бренд с полной инфраструктурой, охраной и другими плюшками. Если они стоят через забор это не означает, что их можно сравнить. Тем более в нл всегда ценились дороже первые очереди. Цены ставят все по местам, и судя по ним котлован на железнодорожном шоссе не ценится выше котлована на перова.


Белиберда какая-то - вы хоть перечитывайте. Цены ставят все по местам, но НЛ в адском зажопье возле ж/д путей стоит столько же (и на котловане, и не на котловане), сколько и недалеко от Дружбы. Или все же не такое зажопье и не такое адское? :lol:

Насчет "типичного эконома" Нордики - просто вранье. Мог бы смягчить формулировку и написать "ваше оценочное суждение", но то, с каким нахрапом вы об этом говорите, не оставляет вариантов

  hume написав:Информация по диаданс как свершившийся факт. Еще полтора года назад котлован в самом центре города стоил как сегодня котлован в зажопье. Ведь мы же сравниваем одинаковую степень готовности. Пока обвала нет, скорее наоборот.

Факт дорожая котлованов есть?


Хороший трюк - жаль, не удался. Как это вы так "ловко" объединили последние полтора года, как будто это однородный период, и кто-то спорит с тем, что до марта 2020-го цены бетона росли? Обойдитесь без манипуляций, и, возможно, глупости о ценах на Перова голову посещать будут реже.

Нет, с апреля в долларовом экваваленте не дорожают ни котлованы, ни первичка высокой степени готовности, ни вторичка! Любые попытки задерга обречены на провал, пока экономика и доходы населения не вернутся к стабильному росту, а мы лишь вначале волны их снижения

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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:44

Подгорает у вас нехило.)) Что сказать то хотел зззззд?
Товар стоит столько сколько за него готовы платить. Поэтому жд шоссе и стоит как перова. НЛ раскрутили так же как и республику с файна таун. Любой котлован возле файна тауна, или Республики не будет стоить как ФТ и Р.

Мне все равно с чем сравнивать котлован Диаданса с ЖД Шоссе или с Перова. Или жд шоссе это печерск на бумаге, а поэтому звучит не так грустно как перова?

Еще раз спрошу. Факт дорожая котлованов есть?))

Или сейчас опять крутиться будете, что время не то, ситуация не та, и девки красивее были.

Тем более последние пол года живём в условиях ковида, и даже это не влияет на хотелки застройщиков. 1250 на Перова и не подходи.

А за новые очереди Юнита просят по 1850.

Пс
Нордика это риэл, риэл ничего не может родить лучше эконома. Будет хорошо если построит согласно проекту. Но обычно ещё увеличит этажность и пристроить пару домов, а оползнеопасные склоны Ростиславу Леонидовичу не помеха.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:02

  Finanziere написав:Колеги, може все ж спробуємо цьому форуму додати конструктиву?

Хотів би поцікавитися, яка, на думку учасників форуму, має бути ціна на котлован м2 в різних куточках Києва?
Що є для вас прийнятною ціною?

Моя думка наступна.
КМБ на Курнатовського, ЛБ - USD350-400
Інтеграл, Паркові Озера 2 - USD 450-500

Про Правий Берег не можу судити (не володію ситуацією).

Дяки.

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последний раз 400 долларов метр в кмб был примерно в 2003 году
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:04

  hume написав:Подгорает у вас нехило.)) Что сказать то хотел зззззд?
Товар стоит столько сколько за него готовы платить. Поэтому жд шоссе и стоит как перова. НЛ раскрутили так же как и республику с файна таун. Любой котлован возле файна тауна, или Республики не будет стоить как ФТ и Р.

Мне все равно с чем сравнивать котлован Диаданса с ЖД Шоссе или с Перова. Или жд шоссе это печерск на бумаге, а поэтому звучит не так грустно как перова?


"Новолипки стоят как Перова" - мысли гениальных риэлторов :mrgreen: Там, кстати, возле тех же ж/д путей, только чуток южнее, есть Фьорд ENSO, который прайсит его 1 в 1 с Диадансом. Так что заврались вы уже - дальше некуда.

А Перова сравните с чем-нибудь другим - не хочу даже участвовать в этом фарсе

  hume написав:Еще раз спрошу. Факт дорожая котлованов есть?))


А с первого раз ответ что - не доходит? Я ведь написал, что "с апреля нет". И даже картинку с ценовой динамикой КРЖН приложил для наглядности :mrgreen:

  hume написав:Нордика это риэл, риэл ничего не может родить лучше эконома. Будет хорошо если построит согласно проекту. Но обычно ещё увеличит этажность и пристроить пару домов, а оползнеопасные склоны Ростиславу Леонидовичу не помеха.


Ухахаха. А ЕNSO ничего пока родить не может. Или забыли уже, что с чем сравнивали?
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