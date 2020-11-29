Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:При чем здесь ноолипки к нордике? Это типичный эконом который стоит в адском зажопье. Новолипки раскрученный бренд с полной инфраструктурой, охраной и другими плюшками. Если они стоят через забор это не означает, что их можно сравнить. Тем более в нл всегда ценились дороже первые очереди. Цены ставят все по местам, и судя по ним котлован на железнодорожном шоссе не ценится выше котлована на перова.
Белиберда какая-то - вы хоть перечитывайте. Цены ставят все по местам, но НЛ в адском зажопье возле ж/д путей стоит столько же (и на котловане, и не на котловане), сколько и недалеко от Дружбы. Или все же не такое зажопье и не такое адское?
Насчет "типичного эконома" Нордики - просто вранье. Мог бы смягчить формулировку и написать "ваше оценочное суждение", но то, с каким нахрапом вы об этом говорите, не оставляет вариантов
hume написав:Информация по диаданс как свершившийся факт. Еще полтора года назад котлован в самом центре города стоил как сегодня котлован в зажопье. Ведь мы же сравниваем одинаковую степень готовности. Пока обвала нет, скорее наоборот.
Факт дорожая котлованов есть?
Хороший трюк - жаль, не удался. Как это вы так "ловко" объединили последние полтора года, как будто это однородный период, и кто-то спорит с тем, что до марта 2020-го цены бетона росли? Обойдитесь без манипуляций, и, возможно, глупости о ценах на Перова голову посещать будут реже.
Нет, с апреля в долларовом экваваленте не дорожают ни котлованы, ни первичка высокой степени готовности, ни вторичка! Любые попытки задерга обречены на провал, пока экономика и доходы населения не вернутся к стабильному росту, а мы лишь вначале волны их снижения
Подгорает у вас нехило.)) Что сказать то хотел зззззд? Товар стоит столько сколько за него готовы платить. Поэтому жд шоссе и стоит как перова. НЛ раскрутили так же как и республику с файна таун. Любой котлован возле файна тауна, или Республики не будет стоить как ФТ и Р.
Мне все равно с чем сравнивать котлован Диаданса с ЖД Шоссе или с Перова. Или жд шоссе это печерск на бумаге, а поэтому звучит не так грустно как перова?
Еще раз спрошу. Факт дорожая котлованов есть?))
Или сейчас опять крутиться будете, что время не то, ситуация не та, и девки красивее были.
Тем более последние пол года живём в условиях ковида, и даже это не влияет на хотелки застройщиков. 1250 на Перова и не подходи.
А за новые очереди Юнита просят по 1850.
Пс Нордика это риэл, риэл ничего не может родить лучше эконома. Будет хорошо если построит согласно проекту. Но обычно ещё увеличит этажность и пристроить пару домов, а оползнеопасные склоны Ростиславу Леонидовичу не помеха.
hume написав:Подгорает у вас нехило.)) Что сказать то хотел зззззд? Товар стоит столько сколько за него готовы платить. Поэтому жд шоссе и стоит как перова. НЛ раскрутили так же как и республику с файна таун. Любой котлован возле файна тауна, или Республики не будет стоить как ФТ и Р.
Мне все равно с чем сравнивать котлован Диаданса с ЖД Шоссе или с Перова. Или жд шоссе это печерск на бумаге, а поэтому звучит не так грустно как перова?
"Новолипки стоят как Перова" - мысли гениальных риэлторов Там, кстати, возле тех же ж/д путей, только чуток южнее, есть Фьорд ENSO, который прайсит его 1 в 1 с Диадансом. Так что заврались вы уже - дальше некуда.
А Перова сравните с чем-нибудь другим - не хочу даже участвовать в этом фарсе
hume написав:Еще раз спрошу. Факт дорожая котлованов есть?))
А с первого раз ответ что - не доходит? Я ведь написал, что "с апреля нет". И даже картинку с ценовой динамикой КРЖН приложил для наглядности
hume написав:Нордика это риэл, риэл ничего не может родить лучше эконома. Будет хорошо если построит согласно проекту. Но обычно ещё увеличит этажность и пристроить пару домов, а оползнеопасные склоны Ростиславу Леонидовичу не помеха.
Ухахаха. А ЕNSO ничего пока родить не может. Или забыли уже, что с чем сравнивали?
Finanziere написав:Колеги, може все ж спробуємо цьому форуму додати конструктиву?
Хотів би поцікавитися, яка, на думку учасників форуму, має бути ціна на котлован м2 в різних куточках Києва? Що є для вас прийнятною ціною?
Моя думка наступна. КМБ на Курнатовського, ЛБ - USD350-400 Інтеграл, Паркові Озера 2 - USD 450-500
Про Правий Берег не можу судити (не володію ситуацією).
Дяки.
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последний раз 400 долларов метр в кмб был примерно в 2003 году
Тут питання яка ціна котловану виправдана? Щось кажете по суті питання?
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Дуже м... цікава постанова питання. Як на мене, то страхіття від КМБ на Курнатовського готовий хіба що прийняти в подарунок. Чи це означає, що його ціна має бути нуль? Питання риторичне. Коштувати він буде стільки, скільки готові будуть сплатити покупці, не більше і не менше. Іншими словами: якщо не будуть купувати по теперішньому прайсу, почнуть знижувати ціну; у випадку гарного попиту, будуть підвищувати до точки рівноваги. От таке рівняння.
Унуноктий написав:[quote="5110023:Finanziere"]Колеги, може все ж спробуємо цьому форуму додати конструктиву?
Хотів би поцікавитися, яка, на думку учасників форуму, має бути ціна на котлован м2 в різних куточках Києва? Що є для вас прийнятною ціною?
Моя думка наступна. КМБ на Курнатовського, ЛБ - USD350-400 Інтеграл, Паркові Озера 2 - USD 450-500
Про Правий Берег не можу судити (не володію ситуацією).
Дяки.
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последний раз 400 долларов метр в кмб был примерно в 2003 году
Тут питання яка ціна котловану виправдана? Щось кажете по суті питання?
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Дуже м... цікава постанова питання. Як на мене, то страхіття від КМБ на Курнатовського готовий хіба що прийняти в подарунок. Чи це означає, що його ціна має бути нуль? Питання риторичне. Коштувати він буде стільки, скільки готові будуть сплатити покупці, не більше і не менше. Іншими словами: якщо не будуть купувати по теперішньому прайсу, почнуть знижувати ціну; у випадку гарного попиту, будуть підвищувати до точки рівноваги. От таке рівняння.[/quote]Економічні рівняння мені відомі))) В цій гілці форуму зібралися експерти КРЖН. Тому питання до експертної спільноти, яка ціна (у цифрах) є виправдана для цих двох об'єктів на етапі "до котловану"?