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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5730573157325733

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 03:23

  Libo написав:
  rjkz написав:На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.
С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".


Монеты и живопись - это такой же бизнес как и все остальные и требует специальных знаний. Впрочем, специальных знаний требует даже бизнес по продаже нижнего белья. Без них умирает любой бизнес. :?
Некоторые монеты в Украине стоят в полтора раза дороже, чем за рубежом и рынок по ним тут очень активный. Такие монеты сюда везут, чтобы быстрее и дороже продать. Живопись в Украине тоже может приносить хороший доход. :idea: Есть прекрасные художники и хороший спрос. Если вы думаете, что в Америке с этим лучше, то глубоко ошибаетесь. То, что вы видите на стенах у американцев в голливудских фильнах не искусство - на 95% это фоторепродукции за 100 баксов. Настоящие картины висят на стенах только у очень богатых людей. Художественные и эстетические запросы пересичного американца намного проще запросов пересичного укропа. Это наоборот должно быть предметом нашей гордости. :oops:


Опять шутить изволим?
1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины" :lol:
2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).

ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 04:08

  rjkz написав:
Опять шутить изволим?
1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины" :lol:
2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).

ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.


1. Я не со слов какого-то эксперта, а занимаюсь нумизматикой лично давно. Знаю точки в Киеве, в которые пригоняют сотнями монеты из-за рубежа для продажи с профитом, большим, чем там. Про нищих украинцев, в т.ч. и коллекционеров, читаю регулярно, но в Киеве вижу часто другое - машины, девушки в ТЦ, рестораны, коттеджи, клубы и т.д., чему могут позавидовать многие богатые страны.
2. Про картины навалом, настоящую живопись, как-то картины маслом у американцев, мне не рассказывай. Я сам долго жил в штатах и все видел. Особенно зная их цены. У них мазня типа нашего начинающего студента худинститута стоит от тыщи. Что-то приличное там начинается от трёх. Это слишком дорого для простолюдина, который купит за $15 на гараж-сейле фоторепродукцию олени в горах, чтобы затулить нею в своем доме пятно на стенке. Это 90% такого искусства у них там на стенах. :lol:
Libo
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