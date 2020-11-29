Libo написав:rjkz написав:На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.
С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".
Монеты и живопись - это такой же бизнес как и все остальные и требует специальных знаний. Впрочем, специальных знаний требует даже бизнес по продаже нижнего белья. Без них умирает любой бизнес.
Некоторые монеты в Украине стоят в полтора раза дороже, чем за рубежом и рынок по ним тут очень активный. Такие монеты сюда везут, чтобы быстрее и дороже продать. Живопись в Украине тоже может приносить хороший доход. Есть прекрасные художники и хороший спрос. Если вы думаете, что в Америке с этим лучше, то глубоко ошибаетесь. То, что вы видите на стенах у американцев в голливудских фильнах не искусство - на 95% это фоторепродукции за 100 баксов. Настоящие картины висят на стенах только у очень богатых людей. Художественные и эстетические запросы пересичного американца намного проще запросов пересичного укропа. Это наоборот должно быть предметом нашей гордости.
Опять шутить изволим?
1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины"
2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).
ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.