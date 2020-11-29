|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 30 лис, 2020 03:23
Libo написав: rjkz написав:
На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.
С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист
, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".
Монеты и живопись - это такой же бизнес как и все остальные и требует специальных знаний. Впрочем, специальных знаний требует даже бизнес по продаже нижнего белья. Без них умирает любой бизнес.
Некоторые монеты в Украине стоят в полтора раза дороже, чем за рубежом и рынок по ним тут очень активный. Такие монеты сюда везут, чтобы быстрее и дороже продать. Живопись в Украине тоже может приносить хороший доход.
Есть прекрасные художники и хороший спрос. Если вы думаете, что в Америке с этим лучше, то глубоко ошибаетесь. То, что вы видите на стенах у американцев в голливудских фильнах не искусство - на 95% это фоторепродукции за 100 баксов. Настоящие картины висят на стенах только у очень богатых людей. Художественные и эстетические запросы пересичного американца намного проще запросов пересичного укропа. Это наоборот должно быть предметом нашей гордости.
Опять шутить изволим?
1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины"
2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).
ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11479
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5316 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 30 лис, 2020 04:08
rjkz написав:
Опять шутить изволим?
1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины"
2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).
ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.
1. Я не со слов какого-то эксперта, а занимаюсь нумизматикой лично давно. Знаю точки в Киеве, в которые пригоняют сотнями монеты из-за рубежа для продажи с профитом, большим, чем там. Про нищих украинцев, в т.ч. и коллекционеров, читаю регулярно, но в Киеве вижу часто другое - машины, девушки в ТЦ, рестораны, коттеджи, клубы и т.д., чему могут позавидовать многие богатые страны.
2. Про картины навалом, настоящую живопись, как-то картины маслом у американцев, мне не рассказывай. Я сам долго жил в штатах и все видел. Особенно зная их цены. У них мазня типа нашего начинающего студента худинститута стоит от тыщи. Что-то приличное там начинается от трёх. Это слишком дорого для простолюдина, который купит за $15 на гараж-сейле фоторепродукцию олени в горах, чтобы затулить нею в своем доме пятно на стенке. Это 90% такого искусства у них там на стенах.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8956
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 4115 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 лис, 2020 05:50
Libo написав: rjkz написав:
Опять шутить изволим?
1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины"
2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).
ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.
1. Я не со слов какого-то эксперта, а занимаюсь нумизматикой лично давно. Знаю точки в Киеве, в которые пригоняют сотнями монеты из-за рубежа для продажи с профитом, большим, чем там. Про нищих украинцев, в т.ч. и коллекционеров, читаю регулярно, но в Киеве вижу часто другое - машины, девушки в ТЦ, рестораны, коттеджи, клубы и т.д., чему могут позавидовать многие богатые страны.
2. Про картины навалом, настоящую живопись, как-то картины маслом у американцев, мне не рассказывай. Я сам долго жил в штатах и все видел. Особенно зная их цены. У них мазня типа нашего начинающего студента худинститута стоит от тыщи. Что-то приличное там начинается от трёх. Это слишком дорого для простолюдина, который купит за $15 на гараж-сейле фоторепродукцию олени в горах, чтобы затулить нею в своем доме пятно на стенке. Это 90% такого искусства у них там на стенах.
Хватит меня смешить.
Какие точки? На кардачах и нивках?
Все давно в энторнетах. Цены? См проходы на аукционах.
Картины позапрошлого века выставленные на гарбидж не видел? Ими обвешаны стены квартир "наших" пенсов от пола до потолка. Они думают что это "сокровище".
Так, хватит оффтопа, ша Прохожий всем бОшки пооткусывает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11479
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5316 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|