Finanziere написав:

Колеги, може все ж спробуємо цьому форуму додати конструктиву?Хотів би поцікавитися, яка, на думку учасників форуму, має бути ціна на котлован м2 в різних куточках Києва?Що є для вас прийнятною ціною?Моя думка наступна.КМБ на Курнатовського, ЛБ - USD350-400Інтеграл, Паркові Озера 2 - USD 450-500Про Правий Берег не можу судити (не володію ситуацією).Дяки.Sent from my MI MAX using Tapatalk