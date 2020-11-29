Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Опять шутить изволим? 1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины" 2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).
ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.
1. Я не со слов какого-то эксперта, а занимаюсь нумизматикой лично давно. Знаю точки в Киеве, в которые пригоняют сотнями монеты из-за рубежа для продажи с профитом, большим, чем там. Про нищих украинцев, в т.ч. и коллекционеров, читаю регулярно, но в Киеве вижу часто другое - машины, девушки в ТЦ, рестораны, коттеджи, клубы и т.д., чему могут позавидовать многие богатые страны. 2. Про картины навалом, настоящую живопись, как-то картины маслом у американцев, мне не рассказывай. Я сам долго жил в штатах и все видел. Особенно зная их цены. У них мазня типа нашего начинающего студента худинститута стоит от тыщи. Что-то приличное там начинается от трёх. Это слишком дорого для простолюдина, который купит за $15 на гараж-сейле фоторепродукцию олени в горах, чтобы затулить нею в своем доме пятно на стенке. Это 90% такого искусства у них там на стенах.
rjkz написав: Опять шутить изволим? 1. У меня хороший знакомый практически эксперт-нумизмат. Тут скупает монеты и продает пр всему миру. В Украине нищие коллекционеры. Единственная тема, которая здесь идет лучше - "Редкие монеты Украины" 2. КАРТИН у людей в Штатах навалом. Что они стоят - другой вопрос. Мне прислали пару в подарок. У знакомых все стены обвешаны (ту мач).
ЗЫ: Прохожему "пардон" за оффтоп.
1. Я не со слов какого-то эксперта, а занимаюсь нумизматикой лично давно. Знаю точки в Киеве, в которые пригоняют сотнями монеты из-за рубежа для продажи с профитом, большим, чем там. Про нищих украинцев, в т.ч. и коллекционеров, читаю регулярно, но в Киеве вижу часто другое - машины, девушки в ТЦ, рестораны, коттеджи, клубы и т.д., чему могут позавидовать многие богатые страны. 2. Про картины навалом, настоящую живопись, как-то картины маслом у американцев, мне не рассказывай. Я сам долго жил в штатах и все видел. Особенно зная их цены. У них мазня типа нашего начинающего студента худинститута стоит от тыщи. Что-то приличное там начинается от трёх. Это слишком дорого для простолюдина, который купит за $15 на гараж-сейле фоторепродукцию олени в горах, чтобы затулить нею в своем доме пятно на стенке. Это 90% такого искусства у них там на стенах.
Хватит меня смешить. Какие точки? На кардачах и нивках? Все давно в энторнетах. Цены? См проходы на аукционах. Картины позапрошлого века выставленные на гарбидж не видел? Ими обвешаны стены квартир "наших" пенсов от пола до потолка. Они думают что это "сокровище". Так, хватит оффтопа, ша Прохожий всем бОшки пооткусывает.
zРадио написав:Про свой призыв нести деньги в Диаданс уже забыли?
призыв???бгг.. мое мнение но вы побольше давайте статистики про госдолг сша и всеобщий ппц дешевей на КРЖН идет полным ходом...только никто его не видит но то такэ, пишиТЕ исчо, пересичные вас слушаю и сублимируют...но не на крыжополь чейто а на Киев, ну ждут когда все с вами во главе уедут туда и укадут цены в Киеве...вот незадача...
ну НЕреально, смешные ВЫ удаленщики-понаехи...
в листопаді 2013 теж мало з растішок хто признавав майбутній крах КРЖН, аірмакс не дасть збрехати. Кому не лінь, може погортати архіви.
hume написав:Подгорает у вас нехило.)) Что сказать то хотел зззззд? Товар стоит столько сколько за него готовы платить. Поэтому жд шоссе и стоит как перова. НЛ раскрутили так же как и республику с файна таун. Любой котлован возле файна тауна, или Республики не будет стоить как ФТ и Р.
Мне все равно с чем сравнивать котлован Диаданса с ЖД Шоссе или с Перова. Или жд шоссе это печерск на бумаге, а поэтому звучит не так грустно как перова?
Еще раз спрошу. Факт дорожая котлованов есть?))
Или сейчас опять крутиться будете, что время не то, ситуация не та, и девки красивее были.
Тем более последние пол года живём в условиях ковида, и даже это не влияет на хотелки застройщиков. 1250 на Перова и не подходи.
А за новые очереди Юнита просят по 1850.
Пс Нордика это риэл, риэл ничего не может родить лучше эконома. Будет хорошо если построит согласно проекту. Но обычно ещё увеличит этажность и пристроить пару домов, а оползнеопасные склоны Ростиславу Леонидовичу не помеха.
я розумію, що по доларовим депозитам зараз максимум можна вижати 3% річних, але якщо зпрогнозувати ситуацію хоча би на рік-два наперед. Допустим, хто вистрибне із КРЖН у 2020 той заробить. А далі? Що цікаво, в валютній темі там тільки упороті вірять в стабільну гривню ПА27. А як тільки гривня зірветься в штопор, то процес стане мало контрольованим. КРЖН получить добрий пинок взад і полетить до низу. Процес інерційний, і якщо зараз проходим пік цін і тренд розвертається, то за пару місяців цього не бачитиме хіба що незрячий або упоротий растішка.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 30 лис, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:Іншими словами: якщо не будуть купувати по теперішньому прайсу, почнуть знижувати ціну; у випадку гарного попиту, будуть підвищувати до точки рівноваги. От таке рівняння.
А може так: якщо не будуть купувати по теперішньому прайсу, почнуть менше будувати; у випадку гарного попиту, будуть більше будувати. Я думаю просто монополія, от і все.
Для цього потрібно щоб усі забудовники Києва домовилися і пропорційно зменшили пропозицію, що малоймовірно. В іншому випадку забудовник Х навряд чи, без серьйозного тиску обставин, зменшить свої обьєми, обгрунтовано побоючись втратити свою частку ринку на користь компаній Y та Z. Більш вирогідним є зниження темпів будівництва та виліт деяких компаній з ринку, що ми і спостерігаємо.
Та ладно, КРЖН контролюють 10 найбільших забудовників, подивіться скільки комплексів в процесі будівництва у КМБ наприклад. І скільки він будинків здав в 2020 році? Вони домовилися затягувати будівництво роками, та і все. Це Вам не Польща, де на ринку присутні закордонні забудовники, і є система штрафів за затримку будівництва.