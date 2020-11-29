Додано: Пон 30 лис, 2020 11:31

proftpd66

Хороша в них только цена и планировка на эту цену

В 5 минутах хода от дома есть Сильпо. На этом всё.



Плохо, что дом воле ЖД, по которой реально ездит тяжёлый товарняк и это на уровне совсем не первого этажа, а выше, там насыпь. Рядом нет ни школы, ни садика, туда надо ребёнка только везти.

По Скляренко ездит только 1 маршрутка и очень редко, последние года 3-4. До этого там вообще не было общественного транспорта. Учитывая, что это бюджетное жильё, авто, скорее всего , есть не у каждого.



Возле Оранжа не был и не буду. И так понятно, что это .опа