Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Просматриваю временами объявления по Эврике. Что по чем в аренде и продаже. В продаже в апреле, на локальном дне цен было частное объявление о продаже трешки с ремонтом от застройщика за 87,5. За полтора месяца ушла. Сейчас есть две аналогичные за 95 и 93. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ev ... I3Zdl.html Вторая, правда, от агентов, что смазывает картину. Первое более репрезентативное. Начали с 98-100, рекламируют, скидывают цену. Посмотрим за сколько уйдет. Такие сравнения лучше показывают состояние рынка, чем мусорные индексы.
По аренде - летом висели месяцами частные предложения по завышенным ценам. Студии по 10, например. С сентября нет частных предложений. Если что-то попадается, то сразу исчезает. Однушки с ремонтом от застройщика по 10-10,5 уходят в течении пары дней (аналогичные прошлой осенью сдавались за 11, в феврале 10,5), однушка хорошей планировки с лучшим ремонтом за 13, но висела 2 недели. Начинали с 13,5. Избранное чистил, поэтому ссылки, к сожалению, дать не могу.
Serg-ik написав:Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.
Если цена поездки на такси ниже цены бензина, таксисты не работают. Разница с застройщиками только в том, что последние берут деньги за поездку вперед, а, если становится невыгодно, могут высадить пассажира на полпути.
hume написав:Товар стоит столько сколько за него готовы платить. Поэтому жд шоссе и стоит как перова. НЛ раскрутили так же как и республику с файна таун. Любой котлован возле файна тауна, или Республики не будет стоить как ФТ и Р.
Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.
Стоит отметить, что это единичные случаи. Довольно много успешных покупок сделали форумчане за последние 5 лет, именно тот случай когда инвестор не готов платить. Причем покупки были сделаны в разных сегментах от па500 круши до 1600 за Роял Тауэр и тарян. С Аркадой проблемы, но хочется верить, что пострадали в основном перекупы. Дома укрбуда строятся даже по вечерам выходных.
Vlad442 Не стоит равнять таксиста-одиночку с застройщиком и строительной организацией. Таксист поставил авто в гараж и пошёл пить пиво на месяц. Строительная фирма-большая контора, её остановка выльется в копеечку, а пока она останавливается никто не отменяет налоги и зарплаты
Vlad442 написав:Просматриваю временами объявления по Эврике. Что по чем в аренде и продаже. В продаже в апреле, на локальном дне цен было частное объявление о продаже трешки с ремонтом от застройщика за 87,5. За полтора месяца ушла. Сейчас есть две аналогичные за 95 и 93. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ev ... I3Zdl.html Вторая, правда, от агентов, что смазывает картину. Первое более репрезентативное. Начали с 98-100, рекламируют, скидывают цену. Посмотрим за сколько уйдет. Такие сравнения лучше показывают состояние рынка, чем мусорные индексы.
По аренде - летом висели месяцами частные предложения по завышенным ценам. Студии по 10, например. С сентября нет частных предложений. Если что-то попадается, то сразу исчезает. Однушки с ремонтом от застройщика по 10-10,5 уходят в течении пары дней (аналогичные прошлой осенью сдавались за 11, в феврале 10,5), однушка хорошей планировки с лучшим ремонтом за 13, но висела 2 недели. Начинали с 13,5. Избранное чистил, поэтому ссылки, к сожалению, дать не могу.
proftpd66 Хороша в них только цена и планировка на эту цену В 5 минутах хода от дома есть Сильпо. На этом всё.
Плохо, что дом воле ЖД, по которой реально ездит тяжёлый товарняк и это на уровне совсем не первого этажа, а выше, там насыпь. Рядом нет ни школы, ни садика, туда надо ребёнка только везти. По Скляренко ездит только 1 маршрутка и очень редко, последние года 3-4. До этого там вообще не было общественного транспорта. Учитывая, что это бюджетное жильё, авто, скорее всего , есть не у каждого.
Возле Оранжа не был и не буду. И так понятно, что это .опа
Serg-ik написав:proftpd66 Хороша в них только цена и планировка на эту цену В 5 минутах хода от дома есть Сильпо. На этом всё.
Плохо, что дом воле ЖД, по которой реально ездит тяжёлый товарняк и это на уровне совсем не первого этажа, а выше, там насыпь. Рядом нет ни школы, ни садика, туда надо ребёнка только везти. По Скляренко ездит только 1 маршрутка и очень редко, последние года 3-4. До этого там вообще не было общественного транспорта. Учитывая, что это бюджетное жильё, авто, скорее всего , есть не у каждого.
Возле Оранжа не был и не буду. И так понятно, что это .опа
те кто любят транспорт, на электричке за 15 минут на левобережной можно приехать.
На самокате можно на Сырец. 30-49грн такси
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.