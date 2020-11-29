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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5730573157325733>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Просматриваю временами объявления по Эврике. Что по чем в аренде и продаже.
В продаже в апреле, на локальном дне цен было частное объявление о продаже трешки с ремонтом от застройщика за 87,5. За полтора месяца ушла.
Сейчас есть две аналогичные за 95 и 93.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ev ... I3Zdl.html
Вторая, правда, от агентов, что смазывает картину. Первое более репрезентативное. Начали с 98-100, рекламируют, скидывают цену. Посмотрим за сколько уйдет.
Такие сравнения лучше показывают состояние рынка, чем мусорные индексы.

По аренде - летом висели месяцами частные предложения по завышенным ценам. Студии по 10, например. С сентября нет частных предложений. Если что-то попадается, то сразу исчезает. Однушки с ремонтом от застройщика по 10-10,5 уходят в течении пары дней (аналогичные прошлой осенью сдавались за 11, в феврале 10,5), однушка хорошей планировки с лучшим ремонтом за 13, но висела 2 недели. Начинали с 13,5.
Избранное чистил, поэтому ссылки, к сожалению, дать не могу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.

Если цена поездки на такси ниже цены бензина, таксисты не работают. Разница с застройщиками только в том, что последние берут деньги за поездку вперед, а, если становится невыгодно, могут высадить пассажира на полпути.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:48

  Serg-ik написав:
  hume написав:Товар стоит столько сколько за него готовы платить. Поэтому жд шоссе и стоит как перова. НЛ раскрутили так же как и республику с файна таун. Любой котлован возле файна тауна, или Республики не будет стоить как ФТ и Р.

Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.

Стоит отметить, что это единичные случаи. Довольно много успешных покупок сделали форумчане за последние 5 лет, именно тот случай когда инвестор не готов платить. Причем покупки были сделаны в разных сегментах от па500 круши до 1600 за Роял Тауэр и тарян. С Аркадой проблемы, но хочется верить, что пострадали в основном перекупы. Дома укрбуда строятся даже по вечерам выходных.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:49

Vlad442
Не стоит равнять таксиста-одиночку с застройщиком и строительной организацией.
Таксист поставил авто в гараж и пошёл пить пиво на месяц.
Строительная фирма-большая контора, её остановка выльется в копеечку, а пока она останавливается никто не отменяет налоги и зарплаты
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:50

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/11/жк-krauss-gallery-на-круглоуниверситетской/
От 210 куе за однушку. Ну нормально так. Видовое по 6 куе
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:12

  Vlad442 написав:Просматриваю временами объявления по Эврике. Что по чем в аренде и продаже.
В продаже в апреле, на локальном дне цен было частное объявление о продаже трешки с ремонтом от застройщика за 87,5. За полтора месяца ушла.
Сейчас есть две аналогичные за 95 и 93.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... JMeIZ.html
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ev ... I3Zdl.html
Вторая, правда, от агентов, что смазывает картину. Первое более репрезентативное. Начали с 98-100, рекламируют, скидывают цену. Посмотрим за сколько уйдет.
Такие сравнения лучше показывают состояние рынка, чем мусорные индексы.

По аренде - летом висели месяцами частные предложения по завышенным ценам. Студии по 10, например. С сентября нет частных предложений. Если что-то попадается, то сразу исчезает. Однушки с ремонтом от застройщика по 10-10,5 уходят в течении пары дней (аналогичные прошлой осенью сдавались за 11, в феврале 10,5), однушка хорошей планировки с лучшим ремонтом за 13, но висела 2 недели. Начинали с 13,5.
Избранное чистил, поэтому ссылки, к сожалению, дать не могу.


вот пример:



чем эти кейсы плохие?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:31

proftpd66
Хороша в них только цена и планировка на эту цену
В 5 минутах хода от дома есть Сильпо. На этом всё.

Плохо, что дом воле ЖД, по которой реально ездит тяжёлый товарняк и это на уровне совсем не первого этажа, а выше, там насыпь. Рядом нет ни школы, ни садика, туда надо ребёнка только везти.
По Скляренко ездит только 1 маршрутка и очень редко, последние года 3-4. До этого там вообще не было общественного транспорта. Учитывая, что это бюджетное жильё, авто, скорее всего , есть не у каждого.

Возле Оранжа не был и не буду. И так понятно, что это .опа
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:44

  Serg-ik написав:proftpd66
Хороша в них только цена и планировка на эту цену
В 5 минутах хода от дома есть Сильпо. На этом всё.

Плохо, что дом воле ЖД, по которой реально ездит тяжёлый товарняк и это на уровне совсем не первого этажа, а выше, там насыпь. Рядом нет ни школы, ни садика, туда надо ребёнка только везти.
По Скляренко ездит только 1 маршрутка и очень редко, последние года 3-4. До этого там вообще не было общественного транспорта. Учитывая, что это бюджетное жильё, авто, скорее всего , есть не у каждого.

Возле Оранжа не был и не буду. И так понятно, что это .опа


те кто любят транспорт, на электричке за 15 минут на левобережной можно приехать.

На самокате можно на Сырец. 30-49грн такси



Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:46

Купити смарт-квартиру в Києві: де і яка мінімальна вартість

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:53

Ірина_

Кстати, давно всем ясно, что "смарт"- формат -это глупо.
зачем Вы её продвигаете? Способствуете продаже неликвида?
Serg-ik
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  #<1 ... 5730573157325733>
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