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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5730573157325733

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:01

  rjkz написав:Хватит меня смешить.
Какие точки? На кардачах и нивках?
Все давно в энторнетах. Цены? См проходы на аукционах.
Картины позапрошлого века выставленные на гарбидж не видел? Ими обвешаны стены квартир "наших" пенсов от пола до потолка. Они думают что это "сокровище".
Так, хватит оффтопа, ша Прохожий всем бОшки пооткусывает.


Монеты на аукционах не покупаю. Только в уважаемом обществе. Это ты меня смешишь. По твоей логике американские машины должны стоить в Украине дешевле, чем в США, т.к. "тут народ нищий". Посмотри, что на самом деле. У нас богатенькие джентльмены любят зарубежные монеты. Им сюда их возят, чтобы продать подешевле как нищим? :lol: Тут сходу идет наценка 10-30% за привоз.
В картине и ее цене, как в произведении искусства, далеко не только возраст. А во многом автор, мастерство, художественная ценность и просто эмоции, которые она вызывает у покупателя. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17

  Serg-ik написав:Ірина_

Кстати, давно всем ясно, что "смарт"- формат -это глупо.
зачем Вы её продвигаете? Способствуете продаже неликвида?

Трохи не так я би сформулював.
Смарт по тих цінах в тих ЖК, які у відео - це марнотратство.
За 27куе можна брати повноцінні 1к готові, або 2к в процесі будови вна оКРЖН.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 5730573157325733
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