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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:01
rjkz написав:
Хватит меня смешить.
Какие точки? На кардачах и нивках?
Все давно в энторнетах. Цены? См проходы на аукционах.
Картины позапрошлого века выставленные на гарбидж не видел? Ими обвешаны стены квартир "наших" пенсов от пола до потолка. Они думают что это "сокровище".
Так, хватит оффтопа, ша Прохожий всем бОшки пооткусывает.
Монеты на аукционах не покупаю. Только в уважаемом обществе. Это ты меня смешишь. По твоей логике американские машины должны стоить в Украине дешевле, чем в США, т.к. "тут народ нищий". Посмотри, что на самом деле. У нас богатенькие джентльмены любят зарубежные монеты. Им сюда их возят, чтобы продать подешевле как нищим?
Тут сходу идет наценка 10-30% за привоз.
В картине и ее цене, как в произведении искусства, далеко не только возраст. А во многом автор, мастерство, художественная ценность и просто эмоции, которые она вызывает у покупателя.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17
Serg-ik написав:Ірина_
Кстати, давно всем ясно, что "смарт"- формат -это глупо.
зачем Вы её продвигаете? Способствуете продаже неликвида?
Трохи не так я би сформулював.
Смарт по тих цінах в тих ЖК, які у відео - це марнотратство.
За 27куе можна брати повноцінні 1к готові, або 2к в процесі будови вна оКРЖН.
І той ріст від 2018 до сьогодні в ціні КРЖН найближчі кілька років можна забути.
Тут аби "не подешевіло".
Ще тре вкласти в ремонт 1/3 від поточної ціни. Тобто тільки ремонт буде відбиватися 2-3 роки, при цінах які топчуться на місці або падають.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 30 лис, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:26
Километр от дарницкой тец в смарте за 26500 грн. метр. Да мы летим вниз стремительным домкратом.))
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:29
hume написав:
Километр от дарницкой тец в смарте за 26500 грн. метр. Да мы летим вниз стремительным домкратом.))
Не летим, а "планіруєм в рокєті" в точці апогея.
Я вже писав, що в ЖК на оКРЖН в центрі Ірпеня було в жовті +9% від повітря котлована до готового, а тепер, листопаді лише +2,3% до літніх цін.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 30 лис, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:32
Сага жжет))
"Окрім цього, додатковий спокій від зовнішнього шуму забезпечить архітектурне рішення фасаду Rybalsky, який розсіює звукові хвилі,"
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:36
hume написав:
Километр от дарницкой тец в смарте за 26500 грн. метр. Да мы летим вниз стремительным домкратом.))
Так продают в готовом смарты - как же они на котловане не разошлись как горячие пирожки?
А так конечно, если подумать - то уже дешевле к Акурту в Турцию или в Польщу.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:39
Serg-ik написав:
Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.
Спрос не на подъеме - спрос упал на 70% в 3-м квартале. Просто и предложение обрезали аналогично, потому что самим застройщикам стремно
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:42
Vlad442 написав:
Такие сравнения лучше показывают состояние рынка, чем мусорные индексы.
Добавляйте - такие сравнения лучше показывают состояние рынка трешек в Эврике
, чем мусорные индексы. Готовы взять на себя работу по отслеживанию 200-300 микросегментов КРЖН, чтобы точнее индексов показывать динамику? Нет - тогда и умничать не по делу не стоит...
PS: чего это hume
так раскудахтался? На НГ нужно хоть что-то заработать?
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 30 лис, 2020 12:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:44
zРадио написав: Serg-ik написав:
Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.
Спрос не на подъеме - спрос упал на 70% в 3-м квартале. Просто и предложение обрезали аналогично, потому что самим застройщикам стремно
Думаю, що ціну задирають зараз в гривні, щоб коли буде девал, не сильно втратити в доларових цінах.
Те що я брав на оКРЖН на початку жовтня за 11500 грн м2 наразі уже 13500 грн м2.
Але там і +2 поверха в новобудові.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:49
flyman написав: zРадио написав: Serg-ik написав:
Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.
Спрос не на подъеме - спрос упал на 70% в 3-м квартале. Просто и предложение обрезали аналогично, потому что самим застройщикам стремно
Думаю, що ціну задирають зараз в гривні, щоб коли буде девал, не сильно втратити в доларових цінах.
Бажання первинного ринку дуже швидко відкоригує ринок вторинний.
В ціні на етапі "до котловану" повинен бути дисконт за ризик. Зрозуміло, що в Україні ці ризики присутні (політичні, економічні, військові, правові).
Я б сказав, значні ризики.
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