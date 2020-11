Додано: Пон 30 лис, 2020 12:49

flyman написав: zРадио написав: Serg-ik написав: Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром. Удобная фраза, когда спрос на подьёме и можно ставить высокую цену с завышенной рентабельностью. Но как только прибыль стремится к нулю или вовсе товар надо продавать в убыток, потому что именно так готов платить покупатель, не более, продавец исчезает вместе со своим товаром.



Спрос не на подъеме - спрос упал на 70% в 3-м квартале. Просто и предложение обрезали аналогично, потому что самим застройщикам стремно Спрос не на подъеме - спрос упал на 70% в 3-м квартале. Просто и предложение обрезали аналогично, потому что самим застройщикам стремно

Думаю, що ціну задирають зараз в гривні, щоб коли буде девал, не сильно втратити в доларових цінах. Думаю, що ціну задирають зараз в гривні, щоб коли буде девал, не сильно втратити в доларових цінах.

Бажання первинного ринку дуже швидко відкоригує ринок вторинний.В ціні на етапі "до котловану" повинен бути дисконт за ризик. Зрозуміло, що в Україні ці ризики присутні (політичні, економічні, військові, правові).Я б сказав, значні ризики.Sent from my MI MAX using Tapatalk