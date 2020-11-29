Десь мабуть так і є))))
Чому думаєш зелені топлять проти ЕС, щоб безвіз прикрили
Бо холопи настільки швидко розбігатись почали, що жесть. А новоприбувші з південих країн, в якийсь момент голови іліті поотрізають.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 12:58
Десь мабуть так і є))))
Чому думаєш зелені топлять проти ЕС, щоб безвіз прикрили
Бо холопи настільки швидко розбігатись почали, що жесть. А новоприбувші з південих країн, в якийсь момент голови іліті поотрізають.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зрадио, чего ты постоянно всем грубишь? Ты же западного типа менеджер - должен улыбаться и говорить вежливо даже когда нах посылаешь.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:10
Ты их видишь, этих мигрантов с юга? Я - не особо. Киев - это город белых лиц, в отличие от большинства других европейских столиц. Мигрантов притягивают деньги, а здесь их даже для внутренних понаехов немного. Немцев замещают турки, французов - марокканцы, поляков - украинцы, а украинцев - никто. С соответствующим влиянием на РН...
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:15
Вы наверное никогда в жизни небыли в районе шулявки или политеха. А шулявка - это вообще просто жесть - там украинская речь встречается меньше иностранной.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:21
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:23
Только в Большевике )) В районе метро и сэконда не был, пожалуй, со студенческих лет. Тем не менее, вряд ли это показатель - у нас на порядки меньше заграничных понаехов, чем в других крупных европейских городах. Несколько базаров, сэконды и шаурмячные - ни китайских кварталов, ни африканских гетто нет и вряд ли будут. Многие этому рады, но вообще чем больше мигрантов, тем больше денег, которые их привлекают - это непреложная истина
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:24
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:27
Только с пропагандистами вечного дорожая и только по делу (в ответ на явные вбросы типа вчерашнего Перова). Никто другой не жаловался!
PS: себя, коверкающего чужие ники, вы при этом замечать отказываетесь
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:35
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:35
Из за такого аналитика многие посетители на ветке пропустили реальные точки входа в недвигу. И прекрати сейчас ссать в уши, что ты не ззззд и появился тут только с весны)))
Что тебе по перова не нравится?
Цена? Какой вброс? Это актуальная цена из оп. А в видео выше актуальная цена 26500 грн на сраный смарт возле дарницкой ТЭЦ. Ну ты пиши. Приблизительно как франт ванговал с лета на лето. Рано или поздно ты будешь прав, но не сегодня.
Кстати, ликвидные однухи и студии в жк диаданс па овер 2куе за метр.
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