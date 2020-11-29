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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5732573357345735>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:58

  BIGor написав:
  hume написав:Километр от дарницкой тец в смарте за 26500 грн. метр. Да мы летим вниз стремительным домкратом.))

Так продают в готовом смарты - как же они на котловане не разошлись как горячие пирожки?
А так конечно, если подумать - то уже дешевле к Акурту в Турцию или в Польщу.

Десь мабуть так і є))))

Чому думаєш зелені топлять проти ЕС, щоб безвіз прикрили :?:

Бо холопи настільки швидко розбігатись почали, що жесть. А новоприбувші з південих країн, в якийсь момент голови іліті поотрізають.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, чего ты постоянно всем грубишь? Ты же западного типа менеджер - должен улыбаться и говорить вежливо даже когда нах посылаешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:10

  change_pm написав:Бо холопи настільки швидко розбігатись почали, що жесть. А новоприбувші з південих країн, в якийсь момент голови іліті поотрізають.


Ты их видишь, этих мигрантов с юга? Я - не особо. Киев - это город белых лиц, в отличие от большинства других европейских столиц. Мигрантов притягивают деньги, а здесь их даже для внутренних понаехов немного. Немцев замещают турки, французов - марокканцы, поляков - украинцы, а украинцев - никто. С соответствующим влиянием на РН...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:15

  zРадио написав:
  change_pm написав:Бо холопи настільки швидко розбігатись почали, що жесть. А новоприбувші з південих країн, в якийсь момент голови іліті поотрізають.


Ты их видишь, этих мигрантов с юга? Я - не особо. Киев - это город белых лиц, в отличие от большинства других европейских столиц. Мигрантов притягивают деньги, а здесь их даже для внутренних понаехов немного. Немцев замещают турки, французов - марокканцы, поляков - украинцы, а украинцев - никто. С соответствующим влиянием на РН...

Вы наверное никогда в жизни небыли в районе шулявки или политеха. А шулявка - это вообще просто жесть - там украинская речь встречается меньше иностранной.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:21

  Ірина_ написав:

Ще б таке у місті Лева зняли, було б класно!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:23

  BIGor написав:Вы наверное никогда в жизни небыли в районе шулявки или политеха. А шулявка - это вообще просто жесть - там украинская речь встречается меньше иностранной.


Только в Большевике )) В районе метро и сэконда не был, пожалуй, со студенческих лет. Тем не менее, вряд ли это показатель - у нас на порядки меньше заграничных понаехов, чем в других крупных европейских городах. Несколько базаров, сэконды и шаурмячные - ни китайских кварталов, ни африканских гетто нет и вряд ли будут. Многие этому рады, но вообще чем больше мигрантов, тем больше денег, которые их привлекают - это непреложная истина
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:24

  zРадио написав:PS: чего это hume так раскудахтался? На НГ нужно хоть что-то заработать?

Зззд ты обычное хамло. Прекрати постоянно доказывать это, все и так это поняли.Подозреваю ты здесь нашёл единственное место куда можешь беспрепятственно сбрасывать свою аналитику.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:27

  hume написав:
  zРадио написав:PS: чего это hume так раскудахтался? На НГ нужно хоть что-то заработать?

Зззд ты обычное хамло


Только с пропагандистами вечного дорожая и только по делу (в ответ на явные вбросы типа вчерашнего Перова). Никто другой не жаловался!

PS: себя, коверкающего чужие ники, вы при этом замечать отказываетесь
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:35

  Долярчик написав:
  Ірина_ написав:

Ще б таке у місті Лева зняли, було б класно!


У вас такие тьолки классные и красуни, а вы меня на филиппинке женить хотите. Какое скотство с вашей стороны! :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:35

  zРадио написав:[Только с пропагандистами вечного дорожая и только по делу (в ответ на явные вбросы типа вчерашнего Перова). Никто другой не жаловался!

Из за такого аналитика многие посетители на ветке пропустили реальные точки входа в недвигу. И прекрати сейчас ссать в уши, что ты не ззззд и появился тут только с весны)))

Что тебе по перова не нравится?
Цена? Какой вброс? Это актуальная цена из оп. А в видео выше актуальная цена 26500 грн на сраный смарт возле дарницкой ТЭЦ. Ну ты пиши. Приблизительно как франт ванговал с лета на лето. Рано или поздно ты будешь прав, но не сегодня.

Кстати, ликвидные однухи и студии в жк диаданс па овер 2куе за метр.
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