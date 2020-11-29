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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45
hume написав:
Из за такого аналитика многие посетители на ветке пропустили реальные точки входа в недвигу
Ага, нашел виноватого ))) Пропустили то, чего не было - говорю же, рано еще. Отсчитай от апреля 2020-го 18-30 месяцев, тогда и поговорим
hume написав:
И прекрати сейчас ссать в уши, что ты не ззззд и появился тут только с весны)))
Бред - на форуме я с 2018-го, и несложно понять, где я писал до этой ветки, в том числе спорил с твоим любимым зззздом
hume написав:
Рано или поздно ты будешь прав, но не сегодня.
Повторяю надцатый раз - отсчитывай от апреля 2020-го 18-30 месяцев. Чтобы потом не кричал, что я угадал, потому что всегда прогнозировал падение. Нет! Падение я прогнозировал на четкий период, а рынок называю цикличным.
Будет всегда дешеветь - это такой же глупый вброс как и будет всегда дорожать!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:48
change_pm написав:
Бо холопи настільки швидко розбігатись почали, що жесть. А новоприбувші з південих країн, в якийсь момент голови іліті поотрізають.
Болгарія, країна ЄС - населення масово їде в Західну Європу, але навіть сирійці/пакістанці, що прориваються з Туреччини, там намагаються не затримуватися.
Аналогічно інші балканські країни: депопуляція є, заміщення населення емігрантами немає.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:48
https://news.finance.ua/ru/news/-/48308 ... olomojskim
.".. При этом ситуация не повлияет на деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов, потому что с марта 2020-го работники перешли на дистанционку."
и это один из крупнейших КБ
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:49
hume написав:
Кстати, ликвидные однухи и студии в жк диаданс па овер 2куе за метр.
Интересно, какие лохи купят?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:53
zРадио написав: BIGor написав:
Вы наверное никогда в жизни небыли в районе шулявки или политеха. А шулявка - это вообще просто жесть - там украинская речь встречается меньше иностранной.
Только в Большевике )) В районе метро и сэконда не был, пожалуй, со студенческих лет. Тем не менее, вряд ли это показатель - у нас на порядки меньше заграничных понаехов, чем в других крупных европейских городах. Несколько базаров, сэконды и шаурмячные - ни китайских кварталов, ни африканских гетто нет и вряд ли будут. Многие этому рады, но вообще чем больше мигрантов, тем больше денег, которые их привлекают - это непреложная истина
По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:55
BIGor написав:
Интересно, какие лохи купят?
Возможно купят те, кто не сможет заплатить па 4-6куе в жк Krauss gallery. Не забывайте, что это самый центр. Посмотрим, что выкатит интергал на старонаводницкой за нормальные однухи (не апартаменты)
Пс
В оушен плаза бросается в глаза большое количество арабов.
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