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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:18
Извините, Интергал выкатил цены на полноценные однухи от 2куе снизу с видом в стену до 3350 сверху.
Центр весь от 2куе будет, все что ниже нужно было выкупать до 18ого.
Подождём, но при плавном девале сомневаюсь, что увидим сильную просадку.
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hume
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:22
hume написав:Извините, Интергал выкатил цены на полноценные однухи от 2куе снизу с видом в стену до 3350 сверху.
Центр весь от 2куе будет, все что ниже нужно было выкупать до 18ого.
Подождём, но при плавном девале сомневаюсь, что увидим сильную просадку.
Да, продолжаем лететь вниз стремительным домкратом.
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Faceless
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:40
hume написав:
Из за такого аналитика многие посетители на ветке пропустили реальные точки входа
zРадио написав:
[Только с пропагандистами вечного дорожая и только по делу (в ответ на явные вбросы типа вчерашнего Перова). Никто другой не жаловался!
в недвигу. И прекрати сейчас ссать в уши, что ты не ззззд и появился тут только с весны)))
Что тебе по перова не нравится?
Цена? Какой вброс? Это актуальная цена из оп. А в видео выше актуальная цена 26500 грн на сраный смарт возле дарницкой ТЭЦ. Ну ты пиши. Приблизительно как франт ванговал с лета на лето. Рано или поздно ты будешь прав, но не сегодня.
Кстати, ликвидные однухи и студии в жк диаданс па овер 2куе за метр.
о да, реальні інвестори читайють аноніма на фінанс уа і приймають рішенння на 100куе закинути в Анталію. Це ще одне альтерего акурта, інфа 146%.
хіхі
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flyman
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:43
Faceless написав:
hume написав:Извините, Интергал выкатил цены на полноценные однухи от 2куе снизу с видом в стену до 3350 сверху.
Центр весь от 2куе будет, все что ниже нужно было выкупать до 18ого.
Подождём, но при плавном девале сомневаюсь, что увидим сильную просадку.
Да, продолжаем лететь вниз стремительным домкратом.
Не будет домкратов вниз и просадок. Парни, не слушайте зРадио, оно врёт. Покупайте побыстрее, потому что девала не будет, будет только рост цен на недвигу, +10-15% в год на готовое, а котлованы по 30% в год. Никакой депозит на это не способен. Докажите всем, что Вы-не лохи
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Serg-ik
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:43
Ірина_ написав: Serg-ik написав:Ірина_
Кстати, давно всем ясно, что "смарт"- формат -это глупо
.
зачем Вы её продвигаете? Способствуете продаже неликвида?
Лично для меня это не вариант.
Но на вкус и цвет...Цель на канале рассказать о разных вариантах.
С ув.
Якщо це "глупо" і якщо це "не варіант", але приносить нормальний кеш-флоу, то чому б і ні?(як інвестиція)
Одне, що там "глупо" - так це трохи коняча ціна
Але, якщо знайти аналог по адекватній ціні і локації, то... - #надабрать!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 30 лис, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:45
Serg-ik написав: Faceless написав:
hume написав:Извините, Интергал выкатил цены на полноценные однухи от 2куе снизу с видом в стену до 3350 сверху.
Центр весь от 2куе будет, все что ниже нужно было выкупать до 18ого.
Подождём, но при плавном девале сомневаюсь, что увидим сильную просадку.
Да, продолжаем лететь вниз стремительным домкратом.
Не будет домкратов вниз и просадок. Парни, не слушайте зРадио, оно врёт. Покупайте побыстрее, потому что девала не будет, будет только рост цен на недвигу, +10-15% в год на готовое, а котлованы по 30% в год. Никакой депозит на это не способен. Докажите всем, что Вы-не лохи
Зробіть усіх разом, спочатку на В2В, потім депостовчиках, а як вішенка на торт, бетон
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flyman
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:45
hume написав:
Сага жжет))
"Окрім цього, додатковий спокій від зовнішнього шуму забезпечить архітектурне рішення фасаду Rybalsky, який розсіює звукові хвилі,"
А то! Вчерась читал на Домике форум по "Сан-Франциско" в который сам чуть не влез на старте продаж. Так вот-просрочка уже год+, добавили этажей к первоначальному проекту, фасад штукатурка, хотя меня менеджер уверял, ударяя себя пяткой в грудь, будет вентилируемый, перевод в жилой фонд вроде бы по прежнему обещают (уже четвёртый год!) но тарифы на неопределённое время "промышленные" и т.п. А как сладко пели в 2017.
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drevlyanin
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:51
Долярчик написав: Ірина_ написав: Serg-ik написав:Ірина_
Кстати, давно всем ясно, что "смарт"- формат -это глупо
.
зачем Вы её продвигаете? Способствуете продаже неликвида?
Лично для меня это не вариант.
Но на вкус и цвет...Цель на канале рассказать о разных вариантах.
С ув.
Якщо це "глупо" і якщо це "не варіант", але приносить нормальний кеш-флоу, то чому б і ні?(як інвестиція)
Одне, що там "глупо" - так це трохи коняча ціна
Але, якщо знайти аналог по адекватній ціні і локації, то... - #надабрать!
Долярчику, Ви ж ніби щось планували купувати. Нашуміли на цілий форум, на всіх гілках. От для Вас якраз варіант
З пов.
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Ірина_
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:55
flyman написав:
Зробіть усіх разом, спочатку на В2В
- #вийшовнуль!
flyman написав:
потім депостовчиках
- якщо б зараз на ту гривню, що виніс з банків, купив доляри, то теж би #вийшовнуль!
flyman написав:
а як вішенка на торт, бетон
Ну тут я вже просто змушений #зробитивсіхразом!
і показати "клас гри!"
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Долярчик
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:00
Короче нордіка на етапі «ну шо будувати будемо чи ні» трішки дорожче за діаданс на етапі ллємо 1 поверх. При цьому шо проект, шо місце однозначно за діадансом.
зРадіо взагалі не в матчастині. Навіщо його тримають на роботі?
Всім процвітання!
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Первый
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