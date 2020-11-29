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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5733573457355736

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:00

  Ірина_ написав:[quote

Кстати, давно всем ясно, что "смарт"- формат -это глупо.
зачем Вы её продвигаете? Способствуете продаже неликвида?

Лично для меня это не вариант.
Но на вкус и цвет...Цель на канале рассказать о разных вариантах.

С ув.[/quote]
===

Якщо це "глупо" і якщо це "не варіант", але приносить нормальний кеш-флоу, то чому б і ні?(як інвестиція)

Одне, що там "глупо" - так це трохи коняча ціна )
Але, якщо знайти аналог по адекватній ціні і локації, то... - #надабрать! [/quote]
====

Долярчику, Ви ж ніби щось планували купувати. Нашуміли на цілий форум, на всіх гілках. От для Вас якраз варіант :wink:

З пов.[/quote]
=======
Так ото - то!
І в 2 хФонда можна влізти, якщо то НЕ готове ;)
І тоді іпотеку можна послати на юхххх! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:05

  Первый написав:Всім адептам тижня болі привіт.

Хочеться чесно наспекульованого на Варшавському кудись влошить. Може в діброву?

Переваги - ліс, ст метра. -+ нормальні рендери.
Погано - 2-3 ліфти, не обжиті іпення (проте гуд потенціал). Мета - + 30 % за рік в доларах і заплатить за свято життя аналог Сержика.
Шо скажем?

Зи ща позвоню ще в нордіку. Спитаю шо там по чому.


В Діброву ви спізнилось. Нічого цікавого там наразі вже не має. А наступна черга точно буде не дешевою. Хіба полізете в комерцію, нею не цікавився, не моє.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15

  drevlyanin написав:
  Первый написав:Всім адептам тижня болі привіт.

Хочеться чесно наспекульованого на Варшавському кудись влошить. Може в діброву?

Переваги - ліс, ст метра. -+ нормальні рендери.
Погано - 2-3 ліфти, не обжиті іпення (проте гуд потенціал). Мета - + 30 % за рік в доларах і заплатить за свято життя аналог Сержика.
Шо скажем?

Зи ща позвоню ще в нордіку. Спитаю шо там по чому.


В Діброву ви спізнилось. Нічого цікавого там наразі вже не має. А наступна черга точно буде не дешевою. Хіба полізете в комерцію, нею не цікавився, не моє.

Та ладно. Шо значить спізнився? Я читаю зРадіо. Впевнений шо там нічого не продано, адже третій макроекономіст з компанії в 5 млрд знає все. Та й графіки його дивився. А тут Я з чесно наспекульованим! Будуть цілувати мене в усі місця усім ОП!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:18

  hume написав:
  BIGor написав:Интересно, какие лохи купят?

Возможно купят те, кто не сможет заплатить па 4-6куе в жк Krauss gallery. Не забывайте, что это самый центр. Посмотрим, что выкатит интергал на старонаводницкой за нормальные однухи (не апартаменты)

Пс
В оушен плаза бросается в глаза большое количество арабов.

А по таким ценам этот Краусс берут и берут ли вообще такое под аренду? Тем более в площадях больших чем 100 метров. Хотя и по интергалу тоже при цене на высокий этаж под 100000грн/метр такой же вопрос - а накуа оно такое бетонное кому надо?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:23

  Первый написав:
  drevlyanin написав:
  Первый написав:Всім адептам тижня болі привіт.

Хочеться чесно наспекульованого на Варшавському кудись влошить. Може в діброву?

Переваги - ліс, ст метра. -+ нормальні рендери.
Погано - 2-3 ліфти, не обжиті іпення (проте гуд потенціал). Мета - + 30 % за рік в доларах і заплатить за свято життя аналог Сержика.
Шо скажем?

Зи ща позвоню ще в нордіку. Спитаю шо там по чому.


В Діброву ви спізнилось. Нічого цікавого там наразі вже не має. А наступна черга точно буде не дешевою. Хіба полізете в комерцію, нею не цікавився, не моє.

Та ладно. Шо значить спізнився? Я читаю зРадіо. Впевнений шо там нічого не продано, адже третій макроекономіст з компанії в 5 млрд знає все. Та й графіки його дивився. А тут Я з чесно наспекульованим! Будуть цілувати мене в усі місця усім ОП!

По зРадіо потрібно приходити через рік і купляти з ремонтом та меблями по ціні голих стін сьогодні. Але це не точно. Тому що можливий "ужос без кінця"(с) і тоді можна приходити через 3 роки. А там, може і забудете чи на щось інше витратите чесно наспекульоване.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 30 лис, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:23

  Первый написав:Всім адептам тижня болі привіт.

Хочеться чесно наспекульованого на Варшавському кудись влошить. Може в діброву?

Переваги - ліс, ст метра. -+ нормальні рендери.
Погано - 2-3 ліфти, не обжиті іпення (проте гуд потенціал). Мета - + 30 % за рік в доларах і заплатить за свято життя аналог Сержика.
Шо скажем?

Зи ща позвоню ще в нордіку. Спитаю шо там по чому.

+30%? Забудьте, эти времена давно в прошлом, а риски на первичке сейчас не перебивают потенциальной прибыли от переуступки...сейчас настали времена не про заработать, а про сберечь
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:28

  airmax78 написав:Зрадио, чего ты постоянно всем грубишь? Ты же западного типа менеджер - должен улыбаться и говорить вежливо даже когда нах посылаешь.


Здесь это не сработает - только варварские методы борьбы с варварами, как писал Кара-Мурза
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:30

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
hume написав:Извините, Интергал выкатил цены на полноценные однухи от 2куе снизу с видом в стену до 3350 сверху.
Центр весь от 2куе будет, все что ниже нужно было выкупать до 18ого.
Подождём, но при плавном девале сомневаюсь, что увидим сильную просадку.
Да, продолжаем лететь вниз стремительным домкратом.

Не будет домкратов вниз и просадок. Парни, не слушайте зРадио, оно врёт. Покупайте побыстрее, потому что девала не будет, будет только рост цен на недвигу, +10-15% в год на готовое, а котлованы по 30% в год. Никакой депозит на это не способен. Докажите всем, что Вы-не лохи

Серж, нас надурили. Мы думали, что американские деньги просто так печатать нельзя. Нам всегда об этом говорили. И всегда останавливали, если кто ослушается - Зимбабве в пример приводили. Но, оказывается, когда очень надо - то можно. Без счета. И ЕВРО туда же.
airmax78
 
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