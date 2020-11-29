Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хочеться чесно наспекульованого на Варшавському кудись влошить. Може в діброву?
Переваги - ліс, ст метра. -+ нормальні рендери. Погано - 2-3 ліфти, не обжиті іпення (проте гуд потенціал). Мета - + 30 % за рік в доларах і заплатить за свято життя аналог Сержика. Шо скажем?
Зи ща позвоню ще в нордіку. Спитаю шо там по чому.
В Діброву ви спізнилось. Нічого цікавого там наразі вже не має. А наступна черга точно буде не дешевою. Хіба полізете в комерцію, нею не цікавився, не моє.
Та ладно. Шо значить спізнився? Я читаю зРадіо. Впевнений шо там нічого не продано, адже третій макроекономіст з компанії в 5 млрд знає все. Та й графіки його дивився. А тут Я з чесно наспекульованим! Будуть цілувати мене в усі місця усім ОП!
Возможно купят те, кто не сможет заплатить па 4-6куе в жк Krauss gallery. Не забывайте, что это самый центр. Посмотрим, что выкатит интергал на старонаводницкой за нормальные однухи (не апартаменты)
Пс В оушен плаза бросается в глаза большое количество арабов.
А по таким ценам этот Краусс берут и берут ли вообще такое под аренду? Тем более в площадях больших чем 100 метров. Хотя и по интергалу тоже при цене на высокий этаж под 100000грн/метр такой же вопрос - а накуа оно такое бетонное кому надо?
Хочеться чесно наспекульованого на Варшавському кудись влошить. Може в діброву?
Переваги - ліс, ст метра. -+ нормальні рендери. Погано - 2-3 ліфти, не обжиті іпення (проте гуд потенціал). Мета - + 30 % за рік в доларах і заплатить за свято життя аналог Сержика. Шо скажем?
Зи ща позвоню ще в нордіку. Спитаю шо там по чому.
В Діброву ви спізнилось. Нічого цікавого там наразі вже не має. А наступна черга точно буде не дешевою. Хіба полізете в комерцію, нею не цікавився, не моє.
Та ладно. Шо значить спізнився? Я читаю зРадіо. Впевнений шо там нічого не продано, адже третій макроекономіст з компанії в 5 млрд знає все. Та й графіки його дивився. А тут Я з чесно наспекульованим! Будуть цілувати мене в усі місця усім ОП!
По зРадіо потрібно приходити через рік і купляти з ремонтом та меблями по ціні голих стін сьогодні. Але це не точно. Тому що можливий "ужос без кінця"(с) і тоді можна приходити через 3 роки. А там, може і забудете чи на щось інше витратите чесно наспекульоване.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 30 лис, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Извините, Интергал выкатил цены на полноценные однухи от 2куе снизу с видом в стену до 3350 сверху. Центр весь от 2куе будет, все что ниже нужно было выкупать до 18ого. Подождём, но при плавном девале сомневаюсь, что увидим сильную просадку.
Да, продолжаем лететь вниз стремительным домкратом.
Не будет домкратов вниз и просадок. Парни, не слушайте зРадио, оно врёт. Покупайте побыстрее, потому что девала не будет, будет только рост цен на недвигу, +10-15% в год на готовое, а котлованы по 30% в год. Никакой депозит на это не способен. Докажите всем, что Вы-не лохи
Серж, нас надурили. Мы думали, что американские деньги просто так печатать нельзя. Нам всегда об этом говорили. И всегда останавливали, если кто ослушается - Зимбабве в пример приводили. Но, оказывается, когда очень надо - то можно. Без счета. И ЕВРО туда же.
Сэйлзы, ну я понимаю еще единичными вбросами о вторичке баловаться в своих пропагандистских целях, как это делает Влад. Но первичка при девальвирующей гривне... Тут надо совсем уже с головой быть в ссоре... Даже любимый вами индекс Бомбера не спасет...
Да, знаю, что тяжело и хочется бонусов к Новому году. Ну а кому легко? Я давно призывал торговаться за хорошую ставку и беречь закрома от ненужных трат. Не говорите, что не предупреждал!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 лис, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Сэйлзы, ну я понимаю еще единичными вбросами о вторичке баловаться в своих пропагандистских целях, как это делает Влад. Но первичка при девальвирующей гривне... Тут надо совсем уже с головой быть в ссоре... Даже любимый вами индекс Бомбера не спасет...
Да, знаю, что тяжело и хочется бонусов к Новому году. Ну а кому легко? Я давно призывал торговаться за хорошую ставку и беречь закрома от ненужных трат. Не говорите, что не предупреждал!
Гарні картинки. Хочу діаданс щоб був як на цих картинках. Чи тт, чи прости господі діброва з Варшавським, чи прости господі Монреаль...
Sidus написав:+30%? Забудьте, эти времена давно в прошлом, а риски на первичке сейчас не перебивают потенциальной прибыли от переуступки...сейчас настали времена не про заработать, а про сберечь
Вы пессимист. Война 2014-2015 и девал 200% сбивали всех с толку. Почти всех. Кто не повёлся, тот вложился в 2014-2016 и наварил нехило. Киевский бетон-беспроигрышный вариант. Доказано лучшими и худшими временами. (Войцеховский, Укрбуд, Аркада-это другое)