Додано: Пон 30 лис, 2020 15:43

Сэйлзы, ну я понимаю еще единичными вбросами о вторичке баловаться в своих пропагандистских целях, как это делает Влад. Но первичка при девальвирующей гривне... Тут надо совсем уже с головой быть в ссоре... Даже любимый вами индекс Бомбера не спасет...Да, знаю, что тяжело и хочется бонусов к Новому году. Ну а кому легко? Я давно призывал торговаться за хорошую ставку и беречь закрома от ненужных трат. Не говорите, что не предупреждал!