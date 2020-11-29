RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5735573657375738>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 5
1. Зросли більш, як на 30%
20%
1
2. Зросли на 20 - 30%
0
0
3. Зросли на 10 - 20%
20%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
1
6. Впали менш ніж на 10%
0
0
7. Впали на 10 - 20%
20%
1
8. Впали на 20 - 30%
20%
1
9. Впали більш, як на 30%
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, нас надурили. Мы думали, что американские деньги просто так печатать нельзя. Нам всегда об этом говорили. И всегда останавливали, если кто ослушается - Зимбабве в пример приводили. Но, оказывается, когда очень надо - то можно. Без счета. И ЕВРО туда же.

Нет, я и Вы-разного поля ягоды. Я-огород с бурьянами, Вы-элитная ягодка в лучшей теплице.
Меня не дурили, я про штатовские QE помню
Но наш НБУ умнеет год от года и печатать будет не хуже Федрезерва
А 3Д принтеры хоть и придуманы, но дома у нас не печатают. Потому Теслы и прочие электросани будут бороздить просторы столицы между хрущами, а не дворцами
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11492
З нами з: 10.06.11
Подякував: 203 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?

Варианты ответов
1. Приблизительно такие же
2. Упали на более чем 30%
3. Упали на 20-30%
4. Упали на на 10-20%
5. Упали менее чем на 10%
6. Выросли менее чем на 10%
7. Выросли на 10-20%
8. Выросли на 20-30%
9. Выросли на более чем 30%

Голосовалку обновил. Результаты предыдущей:
Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28172
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6776 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:00

  Первый написав:
Гарні картинки. Хочу діаданс щоб був як на цих картинках. Чи тт, чи прости господі діброва з Варшавським, чи прости господі Монреаль...


Это из разряда "был бы я вчера такой умный, как моя Сарочка сегодня". Присмотритесь к сегодняшним ямам и найдете там диадансы годичной давности. Правда, я бы все равно не лез сейчас. Но это я, а вы действуйте по своему уму.

А еще не забывайте об аркадовцах, чьи инвестиции уменьшились за год эдак раза в 2. С Укрбудом тоже ситуация не ясна. Основной риск - это стоимость их прелестей на момент сдачи. Да, собственно, это риск и всех остальных долгостроев - Миракс вон легко подвинули с 2019-го до 2022-й и еще минимум на год подвинут.

Бетон Шредингера - вот как это называется. Он вроде как и есть, но его вроде-то и нет :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8530
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 3555 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:04

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадио, чего ты постоянно всем грубишь? Ты же западного типа менеджер - должен улыбаться и говорить вежливо даже когда нах посылаешь.


Здесь это не сработает - только варварские методы борьбы с варварами, как писал Кара-Мурза

В интернете вылезает нутро человека. Бросается в глаза, что зРадио считает себя самым умным. При чем безапелляционно. Не сомневается в своих выводах и прогнозах, не может представить, что мир может оказаться сложней его моделек. Это свойственно дуракам (см. Эффект Даннинга-Крюгера). Когда кто-то не признает его величия, это вызывает неприятие и хамство.
Еще его сильно подводит то, что он поднаторел в некоторой области, у него есть запас источников информации и опыт с ними работать в других областях, не в недвижимости. Механический перенос приемов в незнакомую область приводит к ошибкам, очевидным тем, кто в этом варится. Как гонщика с опытом на специальной трассе отправить на ралли. До первого дерева.
Vlad442
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.

Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе?
В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.
Vlad442
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:17

  Vlad442 написав:В интернете вылезает нутро человека. Бросается в глаза, что зРадио считает себя самым умным. При чем безапелляционно. Не сомневается в своих выводах и прогнозах, не может представить, что мир может оказаться сложней его моделек


Это ваша придумка - я много раз акцентировал на том, что даю прогноз 1) с отсрочкой и 2) широким диапазоном не просто так, а потому что не уверен в длительности и масштабе контр-мер, предпринимаемых центробанками и влияющих на динамику РН. Безапелляционные люди ведут себя иначе. А вот вы, критикуя то, чего не понимаете, гораздо лучше укладываетесь в упомянутый эффект Даннинга-Крюгера - неспособны ответить в рамках матчасти и пытаетесь растворить свою некомпетентность пустой детерминистской риторикой
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8530
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 3555 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:18

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.

Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе?
В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.

Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28172
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6776 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:23

  zРадио написав:
  hume написав:Из за такого аналитика многие посетители на ветке пропустили реальные точки входа в недвигу


Ага, нашел виноватого ))) Пропустили то, чего не было - говорю же, рано еще. Отсчитай от апреля 2020-го 18-30 месяцев, тогда и поговорим
...
Повторяю надцатый раз - отсчитывай от апреля 2020-го 18-30 месяцев. Чтобы потом не кричал, что я угадал, потому что всегда прогнозировал падение. Нет! Падение я прогнозировал на четкий период, а рынок называю цикличным.

Будет всегда дешеветь - это такой же глупый вброс как и будет всегда дорожать!

Есть вероятность, что в следующем ноябре цены будут ниже, чем сейчас. С этим тут никто не спорит, вы ведете бой с тенью. Что цены просядут очень существенно, есть большие сомнения. Точней уже нет сомнений, что этот "обвал" (если и будет) будет незначительным. При всех предыдущих обвалах тренд был виден сразу.
Есть вероятность, что подорожает.
Самая умная стратегия сейчас не ждать идеальную точку входа, а пытаться поймать хороший вариант по хорошей цене. Такая возможность была в апреле, но все ждали большего. Сейчас хороших вариантов по хорошим ценам нет, вот все и ждут, попутно улыбаясь графикам падения потребительских настроений.
Аренда, кстати, генерирует кэшфло, поэтому 30 месяцев ожидания с матрасом или валютным депо в Ощаде, скорей обернется убытками, даже в случае "обвала".
Vlad442
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой

Я не знаю ничего про Шулявку. Ориентировался на пост, который цитировал.
Отметил, что при концентрации арабов выше определенного уровня, количество переходит в качество. Это уже изредка случается в Украине, это массово произошло в Европе. Хотел обратить внимание на факт, что в местах компактного проживания арабов может сложиться плохой инвестклимат.
Vlad442
 
Повідомлень: 7430
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:29

  Serg-ik написав:Война 2014-2015 и девал 200% сбивали всех с толку. Почти всех. Кто не повёлся, тот вложился в 2014-2016 и наварил нехило. Киевский бетон-беспроигрышный вариант. Доказано лучшими и худшими временами. (Войцеховский, Укрбуд, Аркада-это другое)

ОК.
Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?
UA
 
Повідомлень: 5178
З нами з: 19.07.08
Подякував: 733 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5735573657375738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, ramzes4, Serg-ik, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1956, 1957, 1958
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19574 3277254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:54
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91114)
30.11.2020 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.