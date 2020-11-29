Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Серж, нас надурили. Мы думали, что американские деньги просто так печатать нельзя. Нам всегда об этом говорили. И всегда останавливали, если кто ослушается - Зимбабве в пример приводили. Но, оказывается, когда очень надо - то можно. Без счета. И ЕВРО туда же.
Нет, я и Вы-разного поля ягоды. Я-огород с бурьянами, Вы-элитная ягодка в лучшей теплице. Меня не дурили, я про штатовские QE помню Но наш НБУ умнеет год от года и печатать будет не хуже Федрезерва А 3Д принтеры хоть и придуманы, но дома у нас не печатают. Потому Теслы и прочие электросани будут бороздить просторы столицы между хрущами, а не дворцами
adeges написав:Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?
Варианты ответов 1. Приблизительно такие же 2. Упали на более чем 30% 3. Упали на 20-30% 4. Упали на на 10-20% 5. Упали менее чем на 10% 6. Выросли менее чем на 10% 7. Выросли на 10-20% 8. Выросли на 20-30% 9. Выросли на более чем 30%
Первый написав: Гарні картинки. Хочу діаданс щоб був як на цих картинках. Чи тт, чи прости господі діброва з Варшавським, чи прости господі Монреаль...
Это из разряда "был бы я вчера такой умный, как моя Сарочка сегодня". Присмотритесь к сегодняшним ямам и найдете там диадансы годичной давности. Правда, я бы все равно не лез сейчас. Но это я, а вы действуйте по своему уму.
А еще не забывайте об аркадовцах, чьи инвестиции уменьшились за год эдак раза в 2. С Укрбудом тоже ситуация не ясна. Основной риск - это стоимость их прелестей на момент сдачи. Да, собственно, это риск и всех остальных долгостроев - Миракс вон легко подвинули с 2019-го до 2022-й и еще минимум на год подвинут.
Бетон Шредингера - вот как это называется. Он вроде как и есть, но его вроде-то и нет
airmax78 написав:Зрадио, чего ты постоянно всем грубишь? Ты же западного типа менеджер - должен улыбаться и говорить вежливо даже когда нах посылаешь.
Здесь это не сработает - только варварские методы борьбы с варварами, как писал Кара-Мурза
В интернете вылезает нутро человека. Бросается в глаза, что зРадио считает себя самым умным. При чем безапелляционно. Не сомневается в своих выводах и прогнозах, не может представить, что мир может оказаться сложней его моделек. Это свойственно дуракам (см. Эффект Даннинга-Крюгера). Когда кто-то не признает его величия, это вызывает неприятие и хамство. Еще его сильно подводит то, что он поднаторел в некоторой области, у него есть запас источников информации и опыт с ними работать в других областях, не в недвижимости. Механический перенос приемов в незнакомую область приводит к ошибкам, очевидным тем, кто в этом варится. Как гонщика с опытом на специальной трассе отправить на ралли. До первого дерева.
BIGor написав:По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.
Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе? В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.
Vlad442 написав:В интернете вылезает нутро человека. Бросается в глаза, что зРадио считает себя самым умным. При чем безапелляционно. Не сомневается в своих выводах и прогнозах, не может представить, что мир может оказаться сложней его моделек
Это ваша придумка - я много раз акцентировал на том, что даю прогноз 1) с отсрочкой и 2) широким диапазоном не просто так, а потому что не уверен в длительности и масштабе контр-мер, предпринимаемых центробанками и влияющих на динамику РН. Безапелляционные люди ведут себя иначе. А вот вы, критикуя то, чего не понимаете, гораздо лучше укладываетесь в упомянутый эффект Даннинга-Крюгера - неспособны ответить в рамках матчасти и пытаетесь растворить свою некомпетентность пустой детерминистской риторикой
BIGor написав:По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.
Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе? В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.
Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой
hume написав:Из за такого аналитика многие посетители на ветке пропустили реальные точки входа в недвигу
Ага, нашел виноватого ))) Пропустили то, чего не было - говорю же, рано еще. Отсчитай от апреля 2020-го 18-30 месяцев, тогда и поговорим ... Повторяю надцатый раз - отсчитывай от апреля 2020-го 18-30 месяцев. Чтобы потом не кричал, что я угадал, потому что всегда прогнозировал падение. Нет! Падение я прогнозировал на четкий период, а рынок называю цикличным.
Будет всегда дешеветь - это такой же глупый вброс как и будет всегда дорожать!
Есть вероятность, что в следующем ноябре цены будут ниже, чем сейчас. С этим тут никто не спорит, вы ведете бой с тенью. Что цены просядут очень существенно, есть большие сомнения. Точней уже нет сомнений, что этот "обвал" (если и будет) будет незначительным. При всех предыдущих обвалах тренд был виден сразу. Есть вероятность, что подорожает. Самая умная стратегия сейчас не ждать идеальную точку входа, а пытаться поймать хороший вариант по хорошей цене. Такая возможность была в апреле, но все ждали большего. Сейчас хороших вариантов по хорошим ценам нет, вот все и ждут, попутно улыбаясь графикам падения потребительских настроений. Аренда, кстати, генерирует кэшфло, поэтому 30 месяцев ожидания с матрасом или валютным депо в Ощаде, скорей обернется убытками, даже в случае "обвала".
Faceless написав:Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой
Я не знаю ничего про Шулявку. Ориентировался на пост, который цитировал. Отметил, что при концентрации арабов выше определенного уровня, количество переходит в качество. Это уже изредка случается в Украине, это массово произошло в Европе. Хотел обратить внимание на факт, что в местах компактного проживания арабов может сложиться плохой инвестклимат.
Serg-ik написав:Война 2014-2015 и девал 200% сбивали всех с толку. Почти всех. Кто не повёлся, тот вложился в 2014-2016 и наварил нехило. Киевский бетон-беспроигрышный вариант. Доказано лучшими и худшими временами. (Войцеховский, Укрбуд, Аркада-это другое)
ОК. Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?