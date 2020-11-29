Додано: Пон 30 лис, 2020 16:00

Первый написав:

Гарні картинки. Хочу діаданс щоб був як на цих картинках. Чи тт, чи прости господі діброва з Варшавським, чи прости господі Монреаль... Гарні картинки. Хочу діаданс щоб був як на цих картинках. Чи тт, чи прости господі діброва з Варшавським, чи прости господі Монреаль...

сдачи

Это из разряда "был бы я вчера такой умный, как моя Сарочка сегодня". Присмотритесь к сегодняшним ямам и найдете там диадансы годичной давности. Правда, я бы все равно не лез сейчас. Но это я, а вы действуйте по своему уму.А еще не забывайте об аркадовцах, чьи инвестиции уменьшились за год эдак раза в 2. С Укрбудом тоже ситуация не ясна. Основной риск - это стоимость их прелестей на момент. Да, собственно, это риск и всех остальных долгостроев - Миракс вон легко подвинули с 2019-го до 2022-й и еще минимум на год подвинут.Бетон Шредингера - вот как это называется. Он вроде как и есть, но его вроде-то и нет