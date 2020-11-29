Додано: Пон 30 лис, 2020 17:02

Serg-ik написав: UA написав: Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году? Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?

мнение о том, что вот-вот будет девальвация и застройщики продадут в гривне по прежней цене, что будет дешевле в баксах, чем сейчас мнение о том, что вот-вот будет девальвация и застройщики продадут в гривне по прежней цене, что будет дешевле в баксах, чем сейчас

Далеко не только это. Много людей остались без работы/бизнес, еще больше - с уменьшенными зарплатами/доходами. Есть люди, всерьез воспринимающие угрозу ковида и не трогающие заначки, чтобы было за что лечиться в случае серьезного течения. Есть люди просто осторожные - по факту не пострадавшие от причуд 2020-го, но грамотно оценивающие риски будущего. Есть и такие, кто сидит на удаленке в бетоне вне Киева, не спеша покупать то, что им может не пригодиться.При этом с обратной стороны есть хоронильщики доллара, пытающиеся от него избавиться. Ну, и даже горе-веруны в вечный дорожай (не знаю, водятся ли такие на этой ветке - как по мне, то это загонялы, но ничего исключать нельзя)