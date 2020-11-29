Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Безапелляционные люди ведут себя иначе. А вот вы, критикуя то, чего не понимаете, гораздо лучше укладываетесь в упомянутый эффект Даннинга-Крюгера - неспособны ответить в рамках матчасти и пытаетесь растворить свою некомпетентность пустой детерминистской риторикой
Мы оба ничего не понимаем и не знаем, что произойдет с рынком через год, но вы делаете прогнозы и не останавливаясь перед грубостью, отстаивая их, я сомневаюсь и избегаю безапелляционных суждений. В этом разница.
adeges написав:Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?
Варианты ответов 1. Приблизительно такие же 2. Упали на более чем 30% 3. Упали на 20-30% 4. Упали на на 10-20% 5. Упали менее чем на 10% 6. Выросли менее чем на 10% 7. Выросли на 10-20% 8. Выросли на 20-30% 9. Выросли на более чем 30%
Голосовалку обновил. Результаты предыдущей:
Це ще потрібно пам'ятати дохід 13-го року Ну і курс - коливається Тож, якщо взяти сьогоднішній курс ~ 28,50 - то я проголосував за пункт "7" у новій таблиці - хоча, все відносно...... коливається відносно курсу, між пунктами "5","6" і "7" у новій таблиці.
Одним словом - толку, що в доході/зарплаті добавилось ззаду нулів, якщо рівень життя +/-" на місці"
п. с. Сказав Долярчик, який збирається брати вже другу квартиру за останніх 10р.
Просто маю на увазі, що більше продуктів, чи комуналі, за ті "добавлені нулі ззаду" - не купиш... (ну, хіба деякі)
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 30 лис, 2020 16:41, всього редагувалось 3 разів.
zРадио написав:Безапелляционные люди ведут себя иначе. А вот вы, критикуя то, чего не понимаете, гораздо лучше укладываетесь в упомянутый эффект Даннинга-Крюгера - неспособны ответить в рамках матчасти и пытаетесь растворить свою некомпетентность пустой детерминистской риторикой
Мы оба ничего не понимаем и не знаем, что произойдет с рынком через год, но вы делаете прогнозы и не останавливаясь перед грубостью, отстаивая их, я сомневаюсь и избегаю безапелляционных суждений. В этом разница.
Разница только в одном - я предлагаю, а вы крикуете, не предлагая. Вот и все. Удобная у вас позиция, но бесполезная. А об отсутствии безапелляционных суждений у вас можно делать вывод буквально по предыдущему посту - так уж вы без них и обошлись, ага
За сим предлагаю притормозить с обсуждением зРадио, Влада и др. форумчан, чтобы можно было вернуться к обсуждению сабжа
Vlad442 написав:Самая умная стратегия сейчас не ждать идеальную точку входа, а пытаться поймать хороший вариант по хорошей цене. Такая возможность была в апреле, но все ждали большего. Сейчас хороших вариантов по хорошим ценам нет, вот все и ждут, попутно улыбаясь графикам падения потребительских настроений.
Блин... Вы говорите о рынке недвижимости или о игре "Колесо фортуны"? "Рынок — в экономической теории, совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции." поймать хороший вариант, как по мне, противоречит определению рынка, потому как там согласие в единичных случаях и от больших проблем продавца
hume написав:Из за такого аналитика многие посетители на ветке пропустили реальные точки входа в недвигу
Ага, нашел виноватого ))) Пропустили то, чего не было - говорю же, рано еще. Отсчитай от апреля 2020-го 18-30 месяцев, тогда и поговорим ... Повторяю надцатый раз - отсчитывай от апреля 2020-го 18-30 месяцев. Чтобы потом не кричал, что я угадал, потому что всегда прогнозировал падение. Нет! Падение я прогнозировал на четкий период, а рынок называю цикличным.
Будет всегда дешеветь - это такой же глупый вброс как и будет всегда дорожать!
Есть вероятность, что в следующем ноябре цены будут ниже, чем сейчас. С этим тут никто не спорит, вы ведете бой с тенью. Что цены просядут очень существенно, есть большие сомнения. Точней уже нет сомнений, что этот "обвал" (если и будет) будет незначительным. При всех предыдущих обвалах тренд был виден сразу. Есть вероятность, что подорожает. Самая умная стратегия сейчас не ждать идеальную точку входа, а пытаться поймать хороший вариант по хорошей цене. Такая возможность была в апреле, но все ждали большего. Сейчас хороших вариантов по хорошим ценам нет, вот все и ждут, попутно улыбаясь графикам падения потребительских настроений. Аренда, кстати, генерирует кэшфло, поэтому 30 месяцев ожидания с матрасом или валютным депо в Ощаде, скорей обернется убытками, даже в случае "обвала".
оренда повітря котлована, або пустої бетонної коробки що генерить? Що в Міраксі нагенерило, а в Аркаді не зданій ?
UA написав:Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?
мнение о том, что вот-вот будет девальвация и застройщики продадут в гривне по прежней цене, что будет дешевле в баксах, чем сейчас
Далеко не только это. Много людей остались без работы/бизнес, еще больше - с уменьшенными зарплатами/доходами. Есть люди, всерьез воспринимающие угрозу ковида и не трогающие заначки, чтобы было за что лечиться в случае серьезного течения. Есть люди просто осторожные - по факту не пострадавшие от причуд 2020-го, но грамотно оценивающие риски будущего. Есть и такие, кто сидит на удаленке в бетоне вне Киева, не спеша покупать то, что им может не пригодиться.
При этом с обратной стороны есть хоронильщики доллара, пытающиеся от него избавиться. Ну, и даже горе-веруны в вечный дорожай (не знаю, водятся ли такие на этой ветке - как по мне, то это загонялы, но ничего исключать нельзя)