Додано: Пон 30 лис, 2020 17:40

Vlad442 написав: С каждым днем увеличивается количество людей, которые переболели и они перестают держаться за заначки.

С каждым днем увеличивается количество людей, которые переболели и они перестают держаться за заначки.

Это не так работает. Исходя из вашей логики, наибольшее количество держащихся за заначки должно было бы быть весной, когда переболевших еще не было.Но это не так. Пока не было переболевших, не было и заболевших/умерших - т.е. никто еще не осознавал реального масштаба бедствия. Наивысший уровень страха наступает тогда, когда больных не принимают больницы и их приходится сортировать по шансам на выживание.В Одессе это будет происходить уже начиная с текущей недели, в Киеве, вероятно, недели через 3. Затем полный локдаун, слегка уменьшится динамика, выход из него и снова рост до критической точки нагрузки медицинской системы. На сегодня переболело всего <5% населения даже с учетом недостаточно количества тестов.И пандемию, и потребительские страхи остановит только вакцинация. Но на нее понадобится минимум год с момента массовой доступности вакцин.Параллельно с этими сложностями будут нарастать и общеэкономические