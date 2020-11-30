Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Далеко не только это. Много людей остались без работы/бизнес, еще больше - с уменьшенными зарплатами/доходами. Есть люди, всерьез воспринимающие угрозу ковида и не трогающие заначки, чтобы было за что лечиться в случае серьезного течения. Есть люди просто осторожные - по факту не пострадавшие от причуд 2020-го, но грамотно оценивающие риски будущего
Та не, ну кто без работы? Сейчас Вам напомнят, что аренда своё отыграла обратно, пустых квартир нет-улетают за 3 дня, значит люди с работой. Даже Фейслесс не признается, что ему з/п урезали в сравнению с 2019 г. Лечение от ковида-2-3 штуки баксов при тяжёлых раскладах, а это не сумма на фоне стоимости жилья. Потому всё это-мелочи и надо покупать, а то дороже будет
zРадио написав:Есть люди, всерьез воспринимающие угрозу ковида и не трогающие заначки, чтобы было за что лечиться в случае серьезного течения.
С каждым днем увеличивается количество людей, которые переболели и они перестают держаться за заначки.
Sidus написав:В 2020 сбивает не девал, а пандемия, а точнее ее последствия. Экономика обвалилась, доходы падают, людям не до бетона, многие сферы услуг просто обнулились, работники разьехались по своим глубинкам, спрос на аренду просел и еще будет просаживаться, на рынке долгосрочной аренды появилось множество квартир, которые сдавали посуточно. Людям не до бетона, поэтому спрос на бетон упал и еще упадет, как и цены.
Да, производит впечатление, но это распространенное мнение не соответствует действительности на 100%. Его опровергает то, что рынок аренда практически восстановился после апрельских-майских локдаунов.
Serg-ik написав:Сейчас Вам напомнят, что аренда своё отыграла обратно, пустых квартир нет-улетают за 3 дня, значит люди с работой.
Хорошо, как вы объясните, что квартиры пустые не стоят и что цены упали на уровне статистической погрешности? Вы, насколько я помню, не смогли переснять квартиру даже дороже, чем сейчас платите, хотя в теории, за которую многие держатся, сейчас должен быть выбор квартир по сниженным ценам.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 30 лис, 2020 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Sidus написав:Экономика обвалилась, доходы падают, людям не до бетона, многие сферы услуг просто обнулились, работники разьехались по своим глубинкам, спрос на аренду просел и еще будет просаживаться, на рынке долгосрочной аренды появилось множество квартир, которые сдавали посуточно.
Говорите экономика обвалилась? Какая? Та самая, что из сферы мелких необязательных услуг: гостиницы, рестораны, кафе и дискотеки? Ну не поделились люди деньгами с этим дармоедами и что? Это убило экономику? Промышленные предприятия не останавливали, айтишники еще в большем шоколаде, потому что не надо тратится на офис, аграрии пахали, сеяли, убирали и снова пашут и сеят. Не получат бабло собственники офисов? Ну так у этих жирных котов есть запасы. Вот, почитайте:
"В условиях ультра-глобализма, когда образовываются новые экономические платформы, не разделенные на государственные сегменты, геоэкономика требует ликвидации самозанятости населения в сферах, не связанных с производством и информацией. Поскольку средний и малый бизнес не создают прибавочной стоимости, необходимой для развития государственных образований и территорий, Украина с точки зрения геополитики и геоэкономики является, прежде всего, рынком дешевой рабочей силы. Поэтому самозанятость населения противоречит существованию суверенитета украинского государства.
BIGor написав:По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.
Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе? В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.
На самом деле они более платежеспособные чем наши, легально зарабатывают или нет, другой вопрос.
Sidus написав:Будет ли девал зависит от НБУ и траншей МВФ, скорее будет, но не кратный, а гривна плавно продолжит падать... В 2020 сбивает не девал, а пандемия, а точнее ее последствия. Экономика обвалилась, доходы падают, людям не до бетона, многие сферы услуг просто обнулились, работники разьехались по своим глубинкам, спрос на аренду просел и еще будет просаживаться, на рынке долгосрочной аренды появилось множество квартир, которые сдавали посуточно. Людям не до бетона, поэтому спрос на бетон упал и еще упадет, как и цены. И купив котлован (никому бы не советовал), можно либо потерять всю котлету, либо застрять на года (задержка застройщика), а потом еще года пытаться продать хоть по цене входа. В лучшем случае, останетесь при своих. А смысл?
Я сейчас открою очень секретную военную тайну киевских застройщиков. В 2014-2016 годах получить кредитную линию в банке было в принципе невозможно под любой процент. Сейчас дают всяким ПП "Рога и копыта" под весьма низкий процент. Это называется избыточная ликвидность банковской системы. Сейчас в том же КГС считают правильнее заккредитоватся, а квартиры продать по более высокой цене ближе к вводу в эксплуатацию. Потому на старте продаж котлованов и имеем такие прайсы.
Serg-ik написав:Сейчас Вам напомнят, что аренда своё отыграла обратно, пустых квартир нет-улетают за 3 дня, значит люди с работой.
Хорошо, как вы объясните, что квартиры пустые не стоят и что цены упали на уровне статистической погрешности? Вы, насколько я помню, не смогли переснять квартиру даже дороже, чем сейчас платите, хотя в теории, за которую многие держатся, сейчас должен быть выбор квартир по сниженным ценам.
как играла аренда в апреле-мае мы с вами не знаем, у нас есть единичные случае, но нет сведений даже по 1000 квартир, что уж говорить про десятки тысяч арендованных квартир Сейчас на ОЛХ посмотрел, есть: 1504 объявления о сдаче однушек до 8000 грн 1261 объявление о сдаче в аренду двушек до 10 000 грн Не сомневаюсь, что там могут быть фейки и есть задвоения. Но всё же:то мало? Много? Вы, наверное, лучше знаете как арендодатель
BIGor написав:На самом деле они более платежеспособные чем наши, легально зарабатывают или нет, другой вопрос.
Вот пример платежеспособного на приличной машине, правда у него было много штрафов за нарушение ПДД и нападение с ножом на девушку. https://gordonua.com/news/localnews/vod ... 26442.html Я нормально отношусь к арабам, имел с ними дела, но знаю, что когда их становится больше критической массы, они начинают доставлять проблемы (смотрим на Европу), поэтому в места компактного проживания арабов я инвестировать остерегаюсь. Если их в некотором районе станет слишком много, придется там продавать, пока будут любители купить под аренду для "платежеспособных клиентов".
Vlad442 написав:С каждым днем увеличивается количество людей, которые переболели и они перестают держаться за заначки.
Это не так работает. Исходя из вашей логики, наибольшее количество держащихся за заначки должно было бы быть весной, когда переболевших еще не было.
Но это не так. Пока не было переболевших, не было и заболевших/умерших - т.е. никто еще не осознавал реального масштаба бедствия. Наивысший уровень страха наступает тогда, когда больных не принимают больницы и их приходится сортировать по шансам на выживание.
В Одессе это будет происходить уже начиная с текущей недели, в Киеве, вероятно, недели через 3. Затем полный локдаун, слегка уменьшится динамика, выход из него и снова рост до критической точки нагрузки медицинской системы. На сегодня переболело всего <5% населения даже с учетом недостаточно количества тестов.
И пандемию, и потребительские страхи остановит только вакцинация. Но на нее понадобится минимум год с момента массовой доступности вакцин.
Параллельно с этими сложностями будут нарастать и общеэкономические