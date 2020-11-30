Додано: Пон 30 лис, 2020 17:52

Serg-ik написав: как играла аренда в апреле-мае мы с вами не знаем, у нас есть единичные случае, но нет сведений даже по 1000 квартир, что уж говорить про десятки тысяч арендованных квартир

Сейчас на ОЛХ посмотрел, есть:

1504 объявления о сдаче однушек до 8000 грн

1261 объявление о сдаче в аренду двушек до 10 000 грн

Не сомневаюсь, что там могут быть фейки и есть задвоения.

Но всё же:то мало? Много? Вы, наверное, лучше знаете как арендодатель как играла аренда в апреле-мае мы с вами не знаем, у нас есть единичные случае, но нет сведений даже по 1000 квартир, что уж говорить про десятки тысяч арендованных квартирСейчас на ОЛХ посмотрел, есть:1504 объявления о сдаче однушек до 8000 грн1261 объявление о сдаче в аренду двушек до 10 000 грнНе сомневаюсь, что там могут быть фейки и есть задвоения.Но всё же:то мало? Много? Вы, наверное, лучше знаете как арендодатель

Знаю. И вам много раз говорил. Смотрите только частные объявления. Агентские затроены и этих квартир уже нет. Они никогда не снимают объявление после сдачи.Частных объявлений однушек в Киеве до 8000 с площадью 31+ метра всего 160. Из них некоторый процент агентских фейков. Рекламируется (то есть хозяева реально хотят быстро сдать) 21. Много ли это для города в несколько миллионов?Если снять ограничения в 8 тыс, то квартир будет 660.Помню в 16 люди жаловались, что не могут найти новострой с хорошим ремонтом возле метро за 5. Были времена.