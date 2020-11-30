Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Хватит меня смешить. Какие точки? На кардачах и нивках? Все давно в энторнетах. Цены? См проходы на аукционах. Картины позапрошлого века выставленные на гарбидж не видел? Ими обвешаны стены квартир "наших" пенсов от пола до потолка. Они думают что это "сокровище". Так, хватит оффтопа, ша Прохожий всем бОшки пооткусывает.
Монеты на аукционах не покупаю. Только в уважаемом обществе. Это ты меня смешишь. По твоей логике американские машины должны стоить в Украине дешевле, чем в США, т.к. "тут народ нищий". Посмотри, что на самом деле. У нас богатенькие джентльмены любят зарубежные монеты. Им сюда их возят, чтобы продать подешевле как нищим? Тут сходу идет наценка 10-30% за привоз. В картине и ее цене, как в произведении искусства, далеко не только возраст. А во многом автор, мастерство, художественная ценность и просто эмоции, которые она вызывает у покупателя.
1. "жучки" в парке Нивки - это твое общество? Ну Ок. 2. Понты дороже денег. Это наше все. Битки и утопленники с копарта за конский ценник? Таких лохов стригли, стригут и будут стричь. В США это мусор. 3. Совершенно верно. И как это относится к Украине? В США за РЕПРОДУКЦИЮ Уорхола отвалят больше, чем за "эмоции" никому не известного васи на Андреевском.
ЗЫ: Прохожему - сорри, но этот сексуально озабоченный персонаж задолбал.
Faceless написав:Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой
Я не знаю ничего про Шулявку. Ориентировался на пост, который цитировал. Отметил, что при концентрации арабов выше определенного уровня, количество переходит в качество. Это уже изредка случается в Украине, это массово произошло в Европе. Хотел обратить внимание на факт, что в местах компактного проживания арабов может сложиться плохой инвестклимат.
Тут вполне согласен. Но справедливо не только для арабов, а и для всех народов Малой Азии и Кавказа
UA написав:В 2014-2016 годах получить кредитную линию в банке было в принципе невозможно под любой процент. Сейчас дают всяким ПП "Рога и копыта" под весьма низкий процент. Это называется избыточная ликвидность банковской системы. Сейчас в том же КГС считают правильнее заккредитоватся, а квартиры продать по более высокой цене ближе к вводу в эксплуатацию.
Серьёзно??? Несколько дней назад кто-то писал, что у застройщиков куча бабла в офшоре, но пока пипл несет кэш, за свои строить не хотят. И вдруг-кредитование. Не дармовой кэш, не бесплатные деньги из офшора, а кредит. Под проценты и залоги, с которыми можно расстаться. и КГС...тот у которого все активы в запасы ( якобы) вложены. Надёжнее, чем ОВГЗ. Вы перевернули мир с ног на голову
Долярчик написав:Це ще потрібно пам'ятати дохід 13-го року
Та ну, це не телефон різноробочого який набирав 7 років тому запам'ятати, це ж зароблене. Як мінімум в округленні до тисяч гривень точно можна пам'ятати, а там тільки перевести по курсу. Та й як це у вас може не бути записів по доходах, ви ж підприємець? Ви з усією вашою жорсткою економією не ведете сімейний бюджет?
Serg-ik написав:как играла аренда в апреле-мае мы с вами не знаем, у нас есть единичные случае, но нет сведений даже по 1000 квартир, что уж говорить про десятки тысяч арендованных квартир Сейчас на ОЛХ посмотрел, есть: 1504 объявления о сдаче однушек до 8000 грн 1261 объявление о сдаче в аренду двушек до 10 000 грн Не сомневаюсь, что там могут быть фейки и есть задвоения. Но всё же:то мало? Много? Вы, наверное, лучше знаете как арендодатель
Знаю. И вам много раз говорил. Смотрите только частные объявления. Агентские затроены и этих квартир уже нет. Они никогда не снимают объявление после сдачи. Частных объявлений однушек в Киеве до 8000 с площадью 31+ метра всего 160. Из них некоторый процент агентских фейков. Рекламируется (то есть хозяева реально хотят быстро сдать) 21. Много ли это для города в несколько миллионов?
Если снять ограничения в 8 тыс, то квартир будет 660.
Помню в 16 люди жаловались, что не могут найти новострой с хорошим ремонтом возле метро за 5. Были времена.
Долярчик написав:Це ще потрібно пам'ятати дохід 13-го року
Та ну, це не телефон різноробочого який набирав 7 років тому запам'ятати, це ж зароблене. Як мінімум в округленні до тисяч гривень точно можна пам'ятати, а там тільки перевести по курсу. Та й як це у вас може не бути записів по доходах, ви ж підприємець? Ви з усією вашою жорсткою економією не ведете сімейний бюджет?
Викладу і тут цю таблицю Як бачите 2020 найуспішніший рік для рядового українця.
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 30 лис, 2020 17:54, всього редагувалось 2 разів.
Serg-ik написав:Война 2014-2015 и девал 200% сбивали всех с толку. Почти всех. Кто не повёлся, тот вложился в 2014-2016 и наварил нехило. Киевский бетон-беспроигрышный вариант. Доказано лучшими и худшими временами. (Войцеховский, Укрбуд, Аркада-это другое)
ОК. Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?
Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).