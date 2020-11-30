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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57385739574057415742>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 8
1. Зросли більш, як на 30%
38%
3
2. Зросли на 20 - 30%
0
0
3. Зросли на 10 - 20%
13%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
13%
1
6. Впали менш ніж на 10%
0
0
7. Впали на 10 - 20%
13%
1
8. Впали на 20 - 30%
13%
1
9. Впали більш, як на 30%
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:44

  Libo написав:
  rjkz написав:Хватит меня смешить.
Какие точки? На кардачах и нивках?
Все давно в энторнетах. Цены? См проходы на аукционах.
Картины позапрошлого века выставленные на гарбидж не видел? Ими обвешаны стены квартир "наших" пенсов от пола до потолка. Они думают что это "сокровище".
Так, хватит оффтопа, ша Прохожий всем бОшки пооткусывает.


Монеты на аукционах не покупаю. Только в уважаемом обществе. Это ты меня смешишь. По твоей логике американские машины должны стоить в Украине дешевле, чем в США, т.к. "тут народ нищий". Посмотри, что на самом деле. У нас богатенькие джентльмены любят зарубежные монеты. Им сюда их возят, чтобы продать подешевле как нищим? :lol: Тут сходу идет наценка 10-30% за привоз.
В картине и ее цене, как в произведении искусства, далеко не только возраст. А во многом автор, мастерство, художественная ценность и просто эмоции, которые она вызывает у покупателя. :wink:


1. "жучки" в парке Нивки - это твое общество? Ну Ок.
2. Понты дороже денег. Это наше все. Битки и утопленники с копарта за конский ценник? Таких лохов стригли, стригут и будут стричь. В США это мусор.
3. Совершенно верно. И как это относится к Украине? В США за РЕПРОДУКЦИЮ Уорхола отвалят больше, чем за "эмоции" никому не известного васи на Андреевском.

ЗЫ: Прохожему - сорри, но этот сексуально озабоченный персонаж задолбал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:47

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой

Я не знаю ничего про Шулявку. Ориентировался на пост, который цитировал.
Отметил, что при концентрации арабов выше определенного уровня, количество переходит в качество. Это уже изредка случается в Украине, это массово произошло в Европе. Хотел обратить внимание на факт, что в местах компактного проживания арабов может сложиться плохой инвестклимат.

Тут вполне согласен. Но справедливо не только для арабов, а и для всех народов Малой Азии и Кавказа
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В 2014-2016 годах получить кредитную линию в банке было в принципе невозможно под любой процент.
Сейчас дают всяким ПП "Рога и копыта" под весьма низкий процент.
Это называется избыточная ликвидность банковской системы.
Сейчас в том же КГС считают правильнее заккредитоватся, а квартиры продать по более высокой цене ближе к вводу в эксплуатацию.

Серьёзно???
Несколько дней назад кто-то писал, что у застройщиков куча бабла в офшоре, но пока пипл несет кэш, за свои строить не хотят. И вдруг-кредитование. Не дармовой кэш, не бесплатные деньги из офшора, а кредит. Под проценты и залоги, с которыми можно расстаться. и КГС...тот у которого все активы в запасы ( якобы) вложены. Надёжнее, чем ОВГЗ.
Вы перевернули мир с ног на голову
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Це ще потрібно пам'ятати дохід 13-го року

Та ну, це не телефон різноробочого який набирав 7 років тому запам'ятати, це ж зароблене. Як мінімум в округленні до тисяч гривень точно можна пам'ятати, а там тільки перевести по курсу.
Та й як це у вас може не бути записів по доходах, ви ж підприємець? Ви з усією вашою жорсткою економією не ведете сімейний бюджет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:как играла аренда в апреле-мае мы с вами не знаем, у нас есть единичные случае, но нет сведений даже по 1000 квартир, что уж говорить про десятки тысяч арендованных квартир
Сейчас на ОЛХ посмотрел, есть:
1504 объявления о сдаче однушек до 8000 грн
1261 объявление о сдаче в аренду двушек до 10 000 грн
Не сомневаюсь, что там могут быть фейки и есть задвоения.
Но всё же:то мало? Много? Вы, наверное, лучше знаете как арендодатель

Знаю. И вам много раз говорил. Смотрите только частные объявления. Агентские затроены и этих квартир уже нет. Они никогда не снимают объявление после сдачи.
Частных объявлений однушек в Киеве до 8000 с площадью 31+ метра всего 160. Из них некоторый процент агентских фейков. Рекламируется (то есть хозяева реально хотят быстро сдать) 21. Много ли это для города в несколько миллионов?

Если снять ограничения в 8 тыс, то квартир будет 660.

Помню в 16 люди жаловались, что не могут найти новострой с хорошим ремонтом возле метро за 5. Были времена.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:53

  Faceless написав:
  Долярчик написав:Це ще потрібно пам'ятати дохід 13-го року

Та ну, це не телефон різноробочого який набирав 7 років тому запам'ятати, це ж зароблене. Як мінімум в округленні до тисяч гривень точно можна пам'ятати, а там тільки перевести по курсу.
Та й як це у вас може не бути записів по доходах, ви ж підприємець? Ви з усією вашою жорсткою економією не ведете сімейний бюджет?

Викладу і тут цю таблицю
Зображення
Як бачите 2020 найуспішніший рік для рядового українця.
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 30 лис, 2020 17:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Тут вполне согласен. Но справедливо не только для арабов, а и для всех народов Малой Азии и Кавказа

Жуткий оффтоп. Но он же модератор
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:54

  UA написав:
  Serg-ik написав:Война 2014-2015 и девал 200% сбивали всех с толку. Почти всех. Кто не повёлся, тот вложился в 2014-2016 и наварил нехило. Киевский бетон-беспроигрышный вариант. Доказано лучшими и худшими временами. (Войцеховский, Укрбуд, Аркада-это другое)

ОК.
Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?

Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Это называется избыточная ликвидность банковской системы.

Кстати да, одна за одной выходят статьи с интервью, последний раз читал от нового СЕО Альфы, что бабла немеряно и некуда девать, избыточная ликвидность исчисляется миллиардами
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Викладу ы тут цю таблицю

Это же ни о чём.
В 2017 ввели минималку 3200 вместо 1600. На этом и рост. Это просто вывод части з/п из тени
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