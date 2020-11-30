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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5739574057415742>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 8
1. Зросли більш, як на 30%
38%
3
2. Зросли на 20 - 30%
0
0
3. Зросли на 10 - 20%
13%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
13%
1
6. Впали менш ніж на 10%
0
0
7. Впали на 10 - 20%
13%
1
8. Впали на 20 - 30%
13%
1
9. Впали більш, як на 30%
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:02

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:Це ще потрібно пам'ятати дохід 13-го року

Та ну, це не телефон різноробочого який набирав 7 років тому запам'ятати, це ж зароблене. Як мінімум в округленні до тисяч гривень точно можна пам'ятати, а там тільки перевести по курсу.
Та й як це у вас може не бути записів по доходах, ви ж підприємець? Ви з усією вашою жорсткою економією не ведете сімейний бюджет?

Викладу і тут цю таблицю
Зображення
Як бачите 2020 найуспішніший рік для рядового українця.

а для киянина?
у 2013 $700 у 2020 $600
а як щодо цін на комуналь ?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:05

  UA написав:
  Serg-ik написав:Война 2014-2015 и девал 200% сбивали всех с толку. Почти всех. Кто не повёлся, тот вложился в 2014-2016 и наварил нехило. Киевский бетон-беспроигрышный вариант. Доказано лучшими и худшими временами. (Войцеховский, Укрбуд, Аркада-это другое)

ОК.
Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?

Падение спроса.
Постоянные расходы застройщика при упавших темпах строек.
Жадность фирм, задрали цены, но покупатель не готов к таким фокусам, доходы толком не растут, у многих падают.
Доступная ипотека летела на крыльях, но так и осталась в пламенных речах чела, который просто всем обо всём врёт.
Плюс многие застройщики путают свой кошелёк со стройками и берут оттуда непомерно много для своих, особо не упавших с 13-го года в баксах хотелок, в итоге кубышка пустеет, задёрли цены, распугали последних покупателей, круг замкнулся, песец подкрался незаметно)))
Всё просто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:06

  flyman написав:а для киянина?
у 2013 $700 у 2020 $600
а як щодо цін на комуналь ?

Звідси https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... rage/kiev/ по Києву виходить
570 уе в 2013 та 633 уе в 2020
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 30 лис, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:07

  Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).

Киев Фейлиса таки даёт трещину :!: :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:09

  somilitark написав:
  Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).

Киев Фейлиса таки даёт трещину :!: :D

В смысле? Это киев реального пересичного - переживает экономические трудности вместе со всей страной, я разве когда-то писал иначе?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:10

  BIGor написав:
  flyman написав:а для киянина?
у 2013 $700 у 2020 $600
а як щодо цін на комуналь ?

Звідси https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... rage/kiev/ по Києву виходить
570 уе в 2013 та 633 уе в 2020

Плюс пропаганда рисует одно, в реальности цены на всё выросли в долларах, плюс у большинства доходы совсем другие, нежели у оф. статистики.
Реально взлетела в цене медицина, "образование", даже отдых тоже не кисло прибавил в ценах.
Если всё так здорово в столице, то почему из Киева массово валят на заработки, раньше такого не было, сейчас для многих, даже не особо щедрая Польша в радость.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:11

  Faceless написав:
  somilitark написав:
  Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).

Киев Фейлиса таки даёт трещину :!: :D

В смысле? Это киев реального пересичного - переживает экономические трудности вместе со всей страной, я разве когда-то писал иначе?

Вы вчера даже говорили, что масса вакансий в столице на 1..2...5 к. .у.е. в месяц.
А тут такой поворот, я сам в шоке.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:11

  somilitark написав:
  Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).

Киев Фейлиса таки даёт трещину :!: :D

Кину Вам трохи позитиву :D
https://ain.ua/special/kyiv-guide-ua/
Украина стремится выйти на новый уровень развития инновационной и технологической экосистемы, не уставая над этим работать. Вы знаете, что в Украине уже есть 3 компании-единорога, а в такой стране, как Франция, их 5?


Киев — столица Украины, крупнейший технологический хаб страны. Здесь сосредоточено порядка 50% всех IT-специалистов, а также офисы крупнейших tech-компаний Украины и мира, среди которых Google, Snap, Oracle и другие. Столица активно развивается: запускаются новые стартапы, фонды и хабы, открываются офисы международных компаний. Здесь конкурентные зарплаты, а сам Киев — значительно дешевле для жизни, нежели европейские города. В то же время — Киев давно называют «новым Берлином», локальная гастрономическая и барная культура шагнула в стратосферу, а фестивали и клубы — во всех европейских must-visit гидах. Киев — интересный для жизни город. В самом центре Европы.


~ $2000 хватит для комфортной жизни семье< $3500 средняя зарплата senior-специалиста в столице


Большая европейская столица — здесь проживает почти 4 млн человек. У Киева невероятная история, это один из старейших городов Европы. А сейчас — невероятно перспективное будущее: город развивается как хаб между Европой и Азией.
Согласно спискам Nomad List, Киев входит в десятку лучших городов для экспатов. Комфортно жить здесь может даже специалист уровня Middle, семье из двух человек будет достаточно от $2000 в месяц. Киев — доступный для жизни город.
Украина и Киев — это географический центр Европы. За 2-3 часа можно долететь практически в любую страну Европы. Здесь есть европейские лоукостеры WizzAir и RyanAir, а также местный SkyUp.
В Киеве проходит один из самых массовых фестивалей Европы — Atlas Weekend. В 2019 году его посетило более 500 000 человек, а в лайнапе — звезды первой величины.
К слову, о жилье: квартиру в историческом районе города можно снять за $500.
Киев — один из лучших городов Европы (если не мира) в соотношении зарплаты IT-специалиста и качества жизни, которое эта зарплата может дать. Профессионалы получают сопоставимые с европейскими зарплаты, но могут больше откладывать/инвестировать, поскольку комфортный уровень жизни здесь дешевле. А доступ к возможностям и развлечениям — практически тот же. Согласно расчетам Numbeo, без аренды для комфортной жизни одному человеку достаточно всего $400/месяц.
Украина в целом и Киев в частности — это город возможностей. Здесь не закрывают витрину в 8 вечера и если нужно — готовы работать на выходных. Любой предприниматель скажет: под ногами самая плодородная почва — нужно лишь уметь вырастить деньги.Киев — живой город. Здесь танцуют до утра, лучшая гастрономия, бары мирового уровня. Все 24/7.
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 30 лис, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:плюс у большинства доходы совсем другие, нежели у оф. статистики.

Да, заметно выше, чем по статистике
  somilitark написав:Если всё так здорово в столице, то почему из Киева массово валят на заработки, раньше такого не было, сейчас для многих, даже не особо щедрая Польша в радость.

Та прям - уже все закрыто, валить некуда и некак, ранее массово уехали те, кто и так ездил на заработки, до полного закрытия границ, потому что потом уже не пустят, и это по большей части из регионов, а не из Киева
  somilitark написав:Вы вчера даже говорили, что масса вакансий в столице на 1..2...5 к. .у.е. в месяц.
А тут такой поворот, я сам в шоке.

Одно другому не противоречит. Да, были и есть такие вакансии, и их немало. Если в вашем черно-белом мире либо нормально работы нет вообще, либо ее полно - то я вас огорчу, мир - совсем другой
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:20

  BIGor написав:
  flyman написав:а для киянина?
у 2013 $700 у 2020 $600
а як щодо цін на комуналь ?

Звідси https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... rage/kiev/ по Києву виходить
570 уе в 2013 та 633 уе в 2020

точно?
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2013/
грудень 2013
5618 / 8 = $702
жовтень 2020
17494 / 28.5 = $616

пора би арифметику за третій клас освоїти
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