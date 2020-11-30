Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Це ще потрібно пам'ятати дохід 13-го року
Та ну, це не телефон різноробочого який набирав 7 років тому запам'ятати, це ж зароблене. Як мінімум в округленні до тисяч гривень точно можна пам'ятати, а там тільки перевести по курсу. Та й як це у вас може не бути записів по доходах, ви ж підприємець? Ви з усією вашою жорсткою економією не ведете сімейний бюджет?
Викладу і тут цю таблицю Як бачите 2020 найуспішніший рік для рядового українця.
а для киянина? у 2013 $700 у 2020 $600 а як щодо цін на комуналь ?
Serg-ik написав:Война 2014-2015 и девал 200% сбивали всех с толку. Почти всех. Кто не повёлся, тот вложился в 2014-2016 и наварил нехило. Киевский бетон-беспроигрышный вариант. Доказано лучшими и худшими временами. (Войцеховский, Укрбуд, Аркада-это другое)
ОК. Вопрос клубу знатоков - Что сбивает почти всех в 2020 году?
Падение спроса. Постоянные расходы застройщика при упавших темпах строек. Жадность фирм, задрали цены, но покупатель не готов к таким фокусам, доходы толком не растут, у многих падают. Доступная ипотека летела на крыльях, но так и осталась в пламенных речах чела, который просто всем обо всём врёт. Плюс многие застройщики путают свой кошелёк со стройками и берут оттуда непомерно много для своих, особо не упавших с 13-го года в баксах хотелок, в итоге кубышка пустеет, задёрли цены, распугали последних покупателей, круг замкнулся, песец подкрался незаметно))) Всё просто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).
Киев Фейлиса таки даёт трещину
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).
Киев Фейлиса таки даёт трещину
В смысле? Это киев реального пересичного - переживает экономические трудности вместе со всей страной, я разве когда-то писал иначе?
Плюс пропаганда рисует одно, в реальности цены на всё выросли в долларах, плюс у большинства доходы совсем другие, нежели у оф. статистики. Реально взлетела в цене медицина, "образование", даже отдых тоже не кисло прибавил в ценах. Если всё так здорово в столице, то почему из Киева массово валят на заработки, раньше такого не было, сейчас для многих, даже не особо щедрая Польша в радость.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).
Киев Фейлиса таки даёт трещину
В смысле? Это киев реального пересичного - переживает экономические трудности вместе со всей страной, я разве когда-то писал иначе?
Вы вчера даже говорили, что масса вакансий в столице на 1..2...5 к. .у.е. в месяц. А тут такой поворот, я сам в шоке.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).
Украина стремится выйти на новый уровень развития инновационной и технологической экосистемы, не уставая над этим работать. Вы знаете, что в Украине уже есть 3 компании-единорога, а в такой стране, как Франция, их 5?
Киев — столица Украины, крупнейший технологический хаб страны. Здесь сосредоточено порядка 50% всех IT-специалистов, а также офисы крупнейших tech-компаний Украины и мира, среди которых Google, Snap, Oracle и другие. Столица активно развивается: запускаются новые стартапы, фонды и хабы, открываются офисы международных компаний. Здесь конкурентные зарплаты, а сам Киев — значительно дешевле для жизни, нежели европейские города. В то же время — Киев давно называют «новым Берлином», локальная гастрономическая и барная культура шагнула в стратосферу, а фестивали и клубы — во всех европейских must-visit гидах. Киев — интересный для жизни город. В самом центре Европы.
~ $2000 хватит для комфортной жизни семье< $3500 средняя зарплата senior-специалиста в столице
Большая европейская столица — здесь проживает почти 4 млн человек. У Киева невероятная история, это один из старейших городов Европы. А сейчас — невероятно перспективное будущее: город развивается как хаб между Европой и Азией. Согласно спискам Nomad List, Киев входит в десятку лучших городов для экспатов. Комфортно жить здесь может даже специалист уровня Middle, семье из двух человек будет достаточно от $2000 в месяц. Киев — доступный для жизни город. Украина и Киев — это географический центр Европы. За 2-3 часа можно долететь практически в любую страну Европы. Здесь есть европейские лоукостеры WizzAir и RyanAir, а также местный SkyUp. В Киеве проходит один из самых массовых фестивалей Европы — Atlas Weekend. В 2019 году его посетило более 500 000 человек, а в лайнапе — звезды первой величины. К слову, о жилье: квартиру в историческом районе города можно снять за $500. Киев — один из лучших городов Европы (если не мира) в соотношении зарплаты IT-специалиста и качества жизни, которое эта зарплата может дать. Профессионалы получают сопоставимые с европейскими зарплаты, но могут больше откладывать/инвестировать, поскольку комфортный уровень жизни здесь дешевле. А доступ к возможностям и развлечениям — практически тот же. Согласно расчетам Numbeo, без аренды для комфортной жизни одному человеку достаточно всего $400/месяц. Украина в целом и Киев в частности — это город возможностей. Здесь не закрывают витрину в 8 вечера и если нужно — готовы работать на выходных. Любой предприниматель скажет: под ногами самая плодородная почва — нужно лишь уметь вырастить деньги.Киев — живой город. Здесь танцуют до утра, лучшая гастрономия, бары мирового уровня. Все 24/7.
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 30 лис, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:плюс у большинства доходы совсем другие, нежели у оф. статистики.
Да, заметно выше, чем по статистике
somilitark написав:Если всё так здорово в столице, то почему из Киева массово валят на заработки, раньше такого не было, сейчас для многих, даже не особо щедрая Польша в радость.
Та прям - уже все закрыто, валить некуда и некак, ранее массово уехали те, кто и так ездил на заработки, до полного закрытия границ, потому что потом уже не пустят, и это по большей части из регионов, а не из Киева
somilitark написав:Вы вчера даже говорили, что масса вакансий в столице на 1..2...5 к. .у.е. в месяц. А тут такой поворот, я сам в шоке.
Одно другому не противоречит. Да, были и есть такие вакансии, и их немало. Если в вашем черно-белом мире либо нормально работы нет вообще, либо ее полно - то я вас огорчу, мир - совсем другой